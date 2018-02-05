分析：若人民幣持續走強 人行或出手抑制升值

分析指，美元弱勢是這一輪人民幣升值的主因，外資流入進一步助推了升值；若人民幣持續走強，人行可能採取抑制升值的措施。人行不希望人民幣升值過快，2018 年人民幣匯率仍會是有管理的浮動，不會大幅偏離人行的合意區間，可能的波動區間為 6.4 至 6.7。

年初至今美元指數下跌 3.5%，非美元貨幣被動升值，同期發達國家貨幣如英鎊、歐元、日元的漲幅都強於人民幣，雷亞爾、林吉特等新興市場貨幣亦表現不俗，人民幣 3.5% 的漲幅算是中等水平。

招商證券首席宏觀經濟學家謝亞軒向香港《文匯報》指出，近期人民幣迅猛升值，美元的弱勢是主因。他測算，由美元指數下跌導致籃子貨幣中非美元貨幣升值、進而帶動人民幣升值，貢獻了 1.7 個百分點的升值幅度；同期人民幣名義有效匯率升值 0.98 個基點。

外匯市場供求也推升了人民幣。一方面，1 月中國的貿易商往往會大量結匯，來支付工資和貨款等，外匯供應充足。另一方面，今年首月外資通過滬深股通流入超過 300 億元 (人民幣，下同)，比 2017 年月均 120 億元的規模大幅增加，外資購買金融資產所帶來資本流入也助推了升值。

對於今年人民幣匯率走勢，謝亞軒認為，從供求看，外匯需求比較平穩，外債償還高峰已經結束，非理性的資本外流漏洞亦基本堵上，企業、個人資本配置方面的需求對外匯流出的影響趨於平穩。

從供給看，外匯供應有增量，一方面每年貿易順差穩定在 1500 億美元，外資配置人民幣資產的需求增加，證券市場資本流入持續加快，去年境外增加證券項下資本流入 1350 億美元，今年將繼續增加。因此今年外匯市場總體會供大於求，支持人民幣偏強走勢。

但從外部因素看，美元弱勢，但仍有可能出現反彈而非繼續下跌，市場低估了美國基建、稅改等政策對於美國經濟短期的積極影響，年內美元指數可能在 87 至 97 之間波動，這使得未來籃子貨幣走勢難以判定。

美元指數走勢

謝亞軒認為，從人行將「逆周期因子」調成中性看出，人行不希望人民幣升值過快。近期人民幣匯率雖然升值幅度大，但成交量顯著縮小，從過去 250 億美元減少至 100 億美元，有價無市，或許意味着人民幣匯率超調，未來或結合美元指數反彈有所貶值。綜合看，預計今年人民幣兌美元匯率將雙向波動而非單向升值。

中國社科院世經政所研究員張斌分析，中國經濟景氣高點已過，而外部經濟正處於景氣高點，這意味着中國貿易的順差會增加。中國流動性緊張局面會激勵企業從海外借錢，放緩在海外購買資產。這些變化反映在外匯市場供求上，支持人民幣升值；如果美元持續走弱，按照籃子規則，人民幣也會兌美元升值。如果這兩個力量疊加在一起時間長了，外匯市場供求局面壓力放大，貨幣當局將再次面臨調整匯率形成機制的壓力。

財新智庫莫尼塔研究董事長兼首席經濟學家鍾正生預計，今年美元震盪偏弱格局不變，就意味着人民幣匯率震盪偏強。2018 年人民幣匯率仍會是有管理的浮動，不會大幅偏離人行的合意區間，可能的波動區間為 6.4 至 6.7。