【異動股】偉俊集團控股(01013-HK)股權收購失效 現挫8.33%

偉俊集團控股(01013-HK)現報0.044港元，挫8.33%，成交149.6萬股。

該公司于1月30日晚公布，有關建議收購嶽陽凱達科旺汽車零部件51%股權之協議已失效，理由是協議條件未能最後完成日期前達成。

於2017年6月9日，偉俊集團控股、公司直接全資子公司盈廣(為買方)與賣方浩訊科技有限公司訂立股權轉讓協議。據此 ，盈廣擬以750萬港元的代價收購嶽陽凱達科旺汽車零部件制造有限公司51%的股權，盈廣將以每股0.10港元的發行價向賣方發行8400萬股代價股份支付。發行價較最後交易日的收市價每股0.048港元溢價約108.3%。收購完成後，祝恩成持有標的公司49%股權，盈廣持51%。

據悉，賣方為香港公司，主要從事投資控股，獨立第三方祝恩福先生持有其90%的股份。標的公司主要在湖南省從事制造和銷售車轎，車輛裝備及其他機械設備。主要客戶包括中國領先卡車制造商之一，以及安徽省制造卡車配件和農用機械的機械公司。公司對中國汽車零部件制造業前景樂觀，並希望進行投資。

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