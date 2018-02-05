韓國2017年國際收支經常帳盈餘784.6億美元，連續20年保持盈餘

【財訊快報／劉敏夫】韓聯社報導指出，新出爐的數據顯示，2017 年 12 月份國際收支經常帳呈現盈餘局面。韓國央行週一發布的初步核實數據顯示，2017 年 12 月國際收支經常專案盈餘 40.9 億美元，貨物貿易收支盈餘 82.1 億美元。服務專案收支赤字 37.7 億美元，創單月之最。



總計 2017 年國際收支經常帳盈餘為 784.6 億美元，自 1998 年以來連續 20 年保持盈餘。



2017 年全年出口總額 5,773.8 億美元，年比值增長 12.8%，這是 2014 年以來第一次年比值增長。進口總額 4,574.9 億美元，年比值增長 16.4%，2011 年增長 34.2% 以後時隔 6 年出現正增長。



服務專案收支出現 344.7 億美元赤字，創下歷年新高。服務專案收支赤字從 2015 年至 2017 年連續三年創下歷史新高，主要原因是旅遊收支惡化。2017 年旅遊項目出現 171.7 億美元赤字，創下歷史最高紀錄。受中國反薩措施的影響，去年中國遊客入境人數較前年減少 48.3%，總入境人數減少 22.7%。相反，因海外旅遊盛行出境人員增加 18.4%。



與服務專案不同，貨物貿易收支盈餘 1,198.9 億美元，創下歷史第二高紀錄，這主要是因為全球經濟復甦，半導體市場景氣。此外，建築項目盈餘為 77.1 億美元，運輸項目收支赤字 53 億美元，創下歷史新高。



在金融專案方面，金融帳戶淨資產增加 871 億美元。在直接投資方面，韓國人對外投資增加 316.8 億美元，外國人對韓投資增加 170.5 億美元，增幅均達到最高值。韓國人對海外證券投資增加 755.4 億美元，外國人對韓投資增加 176.9 億美元。



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