高通出局？郭明錤：英特爾將成iPhone基頻晶片獨家供應商

凱基分析師郭明錤表示，英特爾 Intel (INTC-US) 有望成為 2018 年所有 iPhone 款式的獨家 LTE modem 數據機基頻晶片供應商，而競爭對手高通 Qualcomm (QCOM-US) 因與蘋果 (AAPL-US) 官司纏身，無法取得這筆訂單。

高通股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，去年 11 月郭明錤表示高通獲得了 30% 的數據機訂單，由英特爾吃下 70% 佔額，但如今又改變說法。《MacRumors》提道，英特爾的最新 XMM 7560 數據機支援 CDMA 及 GSM 頻率，代表蘋果將使 iPhone 可用於全美國通訊商 AT&T (T-US)、Verizon (VZ-US)、T-Mobile (TMUS-US)、及 Sprint (S-US)。

英特爾先前的數據機缺少了 CDMA 功能，但現在補全。

電信系統分為三大類，AT&T 與 T-Mobile 使用 GSM，Verizon 及 Sprint 使用 CDMA。 台灣中華電信、遠傳、台灣大哥大都是使用 GSM 系統，頻率為 900/1800MHz，亞太電信則使用 CDMA。 美國 GSM 系統為 850/1900MHz。(NCC 2016 年同意台哥大將其 2G 1800Mhz 全區頻段繳回 5Mhz 頻寬並撥給遠傳電信使用及同意亞太電信將其取得 900MH 頻段劃分 5MHz 提供語音服務。)

郭明錤提道，蘋果不太中意「唯一供應商」這種模式，目前形勢可看為與高通官司的籌碼。然而，短期內將不太看好高通股價，因中國手機廠商也不偏向於獨家供應商。

此外，全新設計的手機天線與英特爾的新數據機都將提高 2018 年所有 iPhone 款式的 LTE 數據寬帶速度。