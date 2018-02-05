股匯雙殺新台幣早盤重貶近2角、觸29.42

美股狂瀉，加上美國公布非農業就業人口及薪資成長超乎預期，市場擔憂美國聯準會（Fed）將加快升息腳步，亞股崩跌，亞洲主要貨幣兌美元也走貶，台股今（5）日開盤也重挫逾 250 點，新台幣兌美元同樣跳空以 29.42 元、貶值 1.85 角開出，目前來到 29.34 元、仍貶值逾 1 角。

美國道瓊工業指數暴跌 665.75 點，日、韓股市今日早盤也重挫逾 2% 及 1.6%，台股開盤同樣也大跌逾 250 點，指數來到 10862.46 點，目前仍下跌逾 200 點。

國際匯市部分，在美股狂瀉，加上美國最新公布的非農業就業人口與薪資成長率，均比市場預期還要好，市場擔心美國聯準會未來將加快升息步伐，以抑制通膨升溫，亞洲主要貨幣兌美元也走貶，其中韓元兌美元貶至 1090 價位，而日圓在 109.89 日圓兌 1 美元震盪，人民幣兌美元中間價來到 6.3019 元，也較前一交易日貶值 134 基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，在亞幣走弱及台股大跌下，新台幣兌美元一開盤就跳空來到 29.42 元、貶值 1.85 角，雖然隨後美元賣盤進場，新台幣兌美元貶幅收斂，但目前仍貶逾 1 角，來到 29.34 元。

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