樂視網13個跌停周五見真章 40億人民幣資金謀套利

證券時報網今 (5) 日報導，多家公募基金按 13 個跌停對樂視網 (300104-CN) 進行估值，本周五剛好為樂視網復牌後的第 13 個交易日。重倉樂視網的基金已有資金湧入套利，相關基金是否應當暫停申購以防套利引發市場關注。

1 月 24 日，陷入資金鏈危機的樂視網在停牌 9 個多月後復牌。 復 牌前，多家公募基金對樂視網股價預估 13 個跌停（跌幅 74.5%），到上周五已出現 8 個一字板跌停。樂世

不過，也有資金較為樂觀。一些預估樂視網不會出現 13 個跌停的資金，已經通過申購或買入重倉樂視網基金的方式，布局樂視網早日開板的套利機會。數據顯示，重倉樂視網的基金已有大量資金流入，這些基金此前都將樂視網的估值下調至 3.91 元人民幣左右（約 13 個跌停）。

樂視網究竟會有多少個跌停誰也說不準，有市場人士認為，由於樂視網估值具有不確定性，重倉該股的基金在遭遇大量資金湧入的情況下，應考慮暫停申購，防止資金流入攤薄存量投資者分享樂視網提前開板的收益。

市場關注樂視網本周能否打開跌停

1 月 24 日，停牌 9 個多月的樂視網終於覆牌，隨後便是毫無懸念的持續跌停，截至目前，已經出現 8 個縮量一字跌停。而此前多家基金給出的約 3.91 元人民幣的估值，相當於樂視網跌 13 個跌停。在 8 個跌停後，本周的 5 個交易日，是繼續跌停，還是提前開板引發關注。

8 個跌停，樂視網的成交額為 9573 萬人民幣，日均成交額約 1200 萬人民幣。從交易席位來看，主要是營業部游資在進行博弈，偶爾也有機構席位賣出。1 月 26 日，一家機構幸運賣出 549 萬人民幣，避免了之後的繼續跌停。

本周開始，樂視網大概率繼續跌停，如果再連續 5 個交易日跌停的話，股價就達到了公募基金預估的 3.91 元人民幣附近。有市場人士預計，本周樂視網可能打開跌停板，這也是重倉樂視網的基金獲得資金大量湧入的原因，獲取提前開板的套利收益。

在停牌期間的 2017 年 11 月份，中郵創業、嘉實、華安、工銀瑞信等旗下有基金持倉樂視網的基金公司，對樂視網估值進行了調整。中郵創業基金對樂視網給出的估值為 3.92 元人民幣，嘉實、華安、工銀瑞信基金等給出了 3.91 元人民幣的估值。根據停牌前（高送轉後）樂視網 15.33 元人民幣的收盤價，復牌前公募基金對樂視網給出了 13 個跌停的估值。

以資產重組之名停牌的樂視網以終止重組復牌，復牌後的 1 月 31 日又曝出預計 2017 年巨虧 116 億人民幣的業績地雷。而且連續跌停後樂視網表示實控人賈躍亭持股可能遭平倉。

40 億資金申購重倉基金

雖然 1 月 24 日復牌後，樂視網依舊持續有業績地雷等負面消息曝出，公募基金並未在 13 個跌停估值的基礎上進一步下調，但套利資金仍然繼續湧入持倉（重倉）樂視網的基金。

由於普通開放式基金目前僅能看到去年底的規模，看不到近期份額的變動。而場內交易型基金份額變動有公開數據，從持倉樂視網的多只場內基金份額的變動得以一窺套利資金的動作：富國創業板指數、華安創業板 50 指數分級、工銀瑞信中證傳媒指數分級等場內基金都持有樂視網。

先來看規模最大的分級指數基金富國創業板，該基金場內交易的 A、B 兩類子份額的場內規模，都從樂視網復牌前 1 月 23 日的 31.77 億份增至 2 月 2 日的 39.30 億份，份額增肥了 23%。以最新的單位凈值計算，增量金額約為 5.45 億人民幣。

持倉占比較高的華安創業板 50 指數分級基金，其場內交易的子份額 A、B 兩類份額的場內規模，都從樂視網復牌前 1 月 23 日的 1.21 億份增加到 2 月 2 日的 2.9 億份，8 個交易日驟增了 140%，以最新的單位凈值計算，增量金額約為 2.53 億人民幣。

此外，工銀瑞信中證傳媒指數分級的場內 A、B 類份額，從 1 月 23 日的 6884 萬份增至 7036 萬份，份額增長了 152 萬份，增幅 2.2%。

近期市場震蕩幅度較大，上述基金仍獲得大量資金的凈流入，很大程度上與資金謀求樂視網復牌套利有關。

值得注意的是，重倉樂視網的 ETF（交易型開放式指數基金）並未對樂視網進行估值下調，因而並不存在套利的可能。

不過，近期兩只重倉樂視網的 ETF 基金也獲得了較多資金流入。華安創業板 50ETF 的份額，從 1 月 23 日的 3.44 億份增加到 2 月 2 日的 9.38 億份，增幅 173%，增量資金約為 3.85 億人民幣。

易方達創業板 ETF 的份額從 1 月 23 日的 33.19 億份增至 2 月 2 日的 51.47 億份，增幅 55%。以最新的單位凈值 1.6058 元人民幣計算，增量金額高達 29.35 億人民幣。不知是否有資金誤以為可以套利而申購。果真如此則是一齣烏龍，這樣不僅賺不到套利的錢，還要承擔樂視網股價下跌的損失。

多只基金持有樂視網超 4%

公開數據顯示，截至 2017 年底，在估值下調至 3.91 元人民幣附近後，仍有多只公募基金持有樂視網的持倉凈值占比在 4% 以上，主要是中郵創業基金旗下的主動管理基金，還有華安、工銀瑞信基金旗下指數分級基金。

華安創業板 50 指數分級基金，是目前持有樂視網市值占資產凈值比（持倉）最高的基金，截至 2017 年底，該基金持有樂視網股票 471.03 萬股，市值 1841.74 萬元，占基金凈值的 8.86%。

中郵雙動力是一只混合型基金，2017 年底持倉樂視網 127.57 萬股，市值 500 萬元，占到凈值的 6.29%。華安創業板 50 指數分級與中郵雙動力雖然持倉樂視網的股份絕對數並不算多，但由於基金規模偏小，因而樂視網持倉在基金凈值中占比較高。

此外，截至 2017 年底，中郵核心競爭力持有樂視網 1101.26 萬股，凈值占比為 5.7%，中郵戰略新興產業、中郵信息產業、工銀瑞信中證傳媒指數分級持有樂視網的凈值占比分別為 4.93%、4.78%、4.39%。這些基金都將樂視網估值下調至 3.91 元附近，持倉仍然較高，存在套利的可能性。

以估值 3.91 元人民幣來算，若樂視網在第 9 個跌停板（5.95 元人民幣）即本周一打開跌停，則相當於樂視網股價漲了 50%；如果基金持倉 4% 不變，那麽相當於凈值上漲了 2%。但是考慮到大量資金湧入申購，去年底持有樂視網市值占基金凈值的 4%，這一持倉比例或會下降。此外，還需要考慮申購贖回的交易成本，以及期間基金持倉其他股票的漲跌情況。

重倉基金是否應暫停申購引關注

鑒於樂視網實際的跌停板數量不能確定，樂視網最終開板的有效成交價成為未知數，重倉樂視網的基金多按照 3.91 元人民幣的價格對樂視網進行估值，這其中就存在套利或攤薄原持有人利益的可能。

假如樂視網在 3.91 元人民幣以上開板，相當於原有估值持倉樂視網的股價出現上漲，持倉樂視網的投資者原先調低的損失得到補償。

在一些市場人士看來，這種套利行為可能對原持有人產生不利影響。在樂視網確定復牌之後，到樂視網股價能夠有效成交之前，基金公司應當主動暫停持倉樂視網的基金申購，以保護持有人的利益。

不過，也有投資人士指出背後的兩面性，由於樂視網最終開板價（有效成交價）並不確定，甚至有可能超過 13 個跌停板，這樣的話，套利資金的湧入反倒可能幫助存量投資者攤薄損失。