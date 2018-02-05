中國線上、線下零售巨頭合體！京東、馮氏零售合作AI智能零售中心

【財訊快報／陳浩寧報導】中國線上、線下零售巨頭拍板合作，京東 (JD) 宣布與線下零售巨頭馮氏零售集團在北京簽署戰略合作協議，雙方將共同搭建人工智能無界零售中心，並將在人工智能平台、智能零售兩個方向進行更加深入的合作。依據戰略合作協議，京東與馮氏零售集團將合作搭建人工智能無界零售中心，在 AI 基礎設施建設以及 AI 前沿技術研究和創新方面進行合作，利用先進的人工智能技術打造更加高效的零售方案，提供創新的產品、服務和內容，並在京東 AI 平台的支持下，專註於智能消費等領域的研究。



京東指出，將聯手馮氏零售集團共同創造新一代人工智能技術驅動的 O2O 零售系統，利用人工智能打破線上和線下零售場景之間的障礙，開發能夠管理商品、價格、庫存和訂購的端到端綜合系統，真正將上遊供應商、終端分銷商和消費者無界連接起來。此外雙方還將共同探索人工智能同其他 O2O 場景的結合點，如通過人工智能驅動的虛擬試衣、無人門店、智能導購助手等解決方案，幫助服裝等品類零售業進一步優化用戶體驗，共同用先進的 AI 技術開創無界零售新紀元。



總部設於香港的跨國集團馮氏，核心業務包括貿易、物流、分銷及傳統與數碼零售，馮氏零售則為馮氏集團旗下成員，通過統籌利亞零售等零售業務公司，現已成為全球增長最快速的零售企業，在大中華及東南亞地區供應便利店、服飾、嬰幼兒用品等多類別消費品。京東則正在全力推動「無界零售」的落地實施，通過將技術、資源、服務等積木化，成為零售基礎設施提供商。



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