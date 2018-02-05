分店比麥當勞還多？分析師看星巴克：分店太多、價格太貴

華爾街分析師在討論上週公佈較差財報的星巴克 Starbucks (SBUX-US) 後共同認為，其分店太多、售價太高，導致了成長未達預期。星巴克週五 (2 日) 收盤股價下跌 0.41% 來到每股 55.77 美元。

星巴克股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

星巴克美國據點已超越了麥當勞 McDonald's (MCD-US)，但一年來的客流量，並無法顯著提升。年底最後盤點共擁有 14163 間美國門市的星巴克，分店數目較 5 年前多了 25%，也比麥當勞多了 127 間門市。

據了解，星巴克 Q4 財報顯示，美洲區域旗艦店同店銷售增長僅為 2%，較 2 年前成長 9% 相比相差甚遠。同時，這營收數字只反映了「食物」類別的新產品線，客流量大致維持。《Consensus Metrix》分析師原本預計營收應成長 3.3%。

Bernstein 分析師 Sara Senatore 提道，在企業走向成熟期的當下，星巴克分店設立的位置過於密集，侵蝕了自己的門市銷量。Credit Suisse (CS-US) 分析師 Jason West 認為一年設立 700 間新分店會造成成長的負擔。

除了設立分店外，Quo Vadis 分析總監 John Zolidis 認為星巴克漲價幅度過大。星巴克發言人提到，雖然每年平均提高 1% 至 2% 的售價，但會對會員實行促銷活動。

然而，Maxim Group 分析師 Stephen Anderson 的數據卻顯示，星巴克每年平均漲價幅度為 3.5%。同時，麥當勞這兩年來的咖啡價格未做明顯更動，競爭者 Dunkin Donuts (DNKN-US) 的每年平均漲價幅度也在 1% 左右，使星巴克中低端客群被侵蝕。

星巴克並表示，希望十年內將中國現有的 3000 多間門市翻 3 倍。上一季星巴克中國同店營收成長了 6%，而併購的 1300 間門市也使營業利潤成長至 22.5 億美元，較去年同期的 7.52 億美元多。