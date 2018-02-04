面板雙虎法說本周登場 法人聚焦對應中國10.5代線產能開出策略

面板雙虎去年營運成績不錯，法人推估全年每股純益都可望超越 3 元，法說會將在本周相繼登場，友達 (2409-TW) 2 月 7 日率先召開、群創 (3481-TW) 則是在 2 月 9 日接棒，預期法人除關心去年財報、今年價格趨勢外，面對中國 10.5 代線產能開出的競爭，雙虎如何因應也將是聚焦重點。

友達累計去年前 3 季稅後純益 281.6 億元，每股純益 2.93 元；去年第 4 季合併營收 806.6 億元，季減 7.7%，年減 12.2%，累計去年全年合併營收 3410.3 億元，年增 3.6%；法人估去年第 4 季毛利率、營益率都下降，分別為 11-13% 與 4-6%，單季每股純益約 0.31-0.33 元；全年每股純益超過 3 元，連續 5 年獲利。

群創去年第 4 季合併營收 791 億元，季減 0.5%，累計全年合併營收 3292 億元，年增 14.7%；法人預估群創第 4 季毛利率下降到 16.5%，單季每股純益約 0.6 元，全年每股純益約 3.88 元，同樣是連續 5 年獲利。

法人指出，今年整體面板供需仍維持平衡，預期雙虎今年營益率可望維持獲利；電視面板價格從去年 7 月起反轉下跌，對面板雙虎下半年的營運造成壓力，今年 1 月面板價格跌幅放緩，有機會在上半年止跌回穩。

友達日 k 線圖

不過，影響今年供需的關鍵在中國面板廠 10.5 代線產能開出，WitsView 副總邱宇彬指出，今年大尺寸整體供需仍是平衡，推估大尺寸面板第 1 季供需相對鬆，第 2 季好一些，第 3 季可能是全年最緊，關鍵在京東方產能及良率，第 4 季供給會再鬆一點。

面板雙虎去年財報，對今年的展望，還有價格趨勢等，都是法人關心重點，當然對應中國面板廠，尤其是京東方新產能的開出，雙虎如何因應，也將是法人關注焦點。