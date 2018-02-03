同景新能源(08326-HK)獲9項光伏項目

同景新能源(08326-HK)公布，間接全資擁有附屬公司同景新能源科技(上海)與9間公司簽訂新合約及取得中標光伏項目，集團將繼續專注於研發適用各種複雜地形的光伏跟踪系統，力求技術新突破，為客戶提供全面、高效的太陽能系統集成解决方案。

同景新能源科技9個項目如下，於2017年11月與江蘇中順節能科技有限公司簽訂彩鋼板屋頂固定支架系統設備採購合同。此合同之貨物將用於國電投海螺16MW屋頂光伏EPC項目。於2017年11月與中州建設有限公司簽訂組件支架設備採購合同。此合同之貨物將用於三峽新能源微山小蔔灣50MW光伏電站工程EPC總承包項目。於2017年11月與思悟能源投資有限公司簽訂思悟能源南岔區600KWp 農光互補扶貧光伏電站項目斜單軸跟踪支架系統採購合同。

此外，於2017年12月與中電投電力工程有限公司簽訂陝西延安勝利水庫19.9MW 分布式光伏發電項目跟踪支架採購合同。於2017年12月與陽光電源股份有限公司簽訂跟踪支架材料採購合同。此合同之貨物將用於重慶忠縣項目1.02256MW光伏發電項目。於2017年12月與浙江杭開光伏科技有限公司簽訂9.71MW光伏發電設備採購合同。此合同之貨物將用於衢州市衢江區光伏小康工程地面光伏電站項目。

還有，於2017年12月中標由淮南市高皇鎮人民政府招標之潘集區高皇鎮6*60KW光伏電站設備採購及安裝項目。於2018年1月中標由江蘇亨通光電股份有限公司招標之東營市河口區曦和新能源漁光互補光伏項目50MW平單軸跟踪光伏支架設備供貨合同。於2018年1月與協鑫集成科技(香港0有限公司簽訂泰國大城394.4KW項目H型平單軸跟踪系統採購合同。

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