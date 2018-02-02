〈鴻海攻AI〉簽署三MOU 攜手Landing.ai、Synergies.ai與Human Longevity

鴻海 (2317-TW) 今 (2) 日一口氣簽下 3 個與 AI 有關的合作備忘錄(MOU)，將分別與 Landing.ai、Synergies.ai 及 Human Longevity 挑戰全球生產車間 AI、全面管理無人化及精準醫學。

其中 Landing.ai 將聯手鴻海旗下的鴻騰精密 (6088-HK) ，挑戰全球生產車間 AI 解決方案，人工智慧權威吳恩達博士 (Andrew Ng) 與從 2017 年 7 月開始聯手，經歷半年推動鴻海工業互聯網 AI 應用加速改造集團工業互聯網的 AI 基因，2018 年更加強化雙方合作內容。

至於在美國成立的 Synergies Intelligent System，主要專攻人工智慧分析自動化，並應用於無人化管理。今日與鴻海簽署戰略合作框架協議，共同打造製造業中文自動化分析管理導航系統，Synergies 創辦人張宗堯，AI 的技術是從雲端大數據一直延伸出來的脈絡，所以基於這個的話我們可以說如果要做一個好的人工智能，雲端跟大數據是必然的存在。

張宗堯之前曾協助鴻海使用大數據發現並解決氣候對製造故障率的影響，大幅改善製造良率。

另外在健康互聯網，鴻海集團是由樂活養生健康事業群 (M 次集團) 與夏普 (6753-JP) 攜手國際首屈一指的生命科學家 Dr. J Craig Venter 所創辦的 Human Longevity Inc. (HLI) 美國人類基因數據庫公司簽署合作備忘錄，三方將聯手共創「亞太前瞻健康管理服務」，為預防醫學創造突破性的發展。

三方將共同開發人工智慧和深度學習將相關醫學數據及影像進行比對分析，不僅可從預防醫學角度幫助人們及早發現疾病、預測健康風險，同時透過健康管理、健康促進使人們能遠離疾病。因此「亞太前瞻健康管理服務」將打破傳統健康管理服務型態，引領精準醫學發展新方向，達到「上醫醫未病」的境界。