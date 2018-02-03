熱門股─外資連賣兩天 TPK股價回測月線

TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 去年第 4 季稅後純益 5.91 億元，每股純益 1.53 元，獲利表現較市場預期低，外資看法不同調，雖有美系外資長線看好，重申加碼評等，但多家外資則是調降目標價，且降至百元以下；外資連續兩天賣超宸鴻逾萬張，周五股價跌停作收，回測月線支撐。

宸鴻去年第 4 季合併營收 328.7 億元，年增 33%，季增 7.7%，毛利率 6.7%，稅後純益 5.91 億元，季減 32%，年增 99.66%，每股純益 1.53 元，季減 35.4%，年增 71.9%。累計去年營收 1072.08 億元，年增 20.2%，稅後純益 24.04 億元，每股純益 6.63 元，將維持 5 成股利發放率。

宸鴻首季營收約 205-210 億元，季減約 35-40%，因農曆年較晚，在過年後的出貨預估才會比較準確，預期首季營業利益率損平，單季力拚小幅獲利；今年上半年因新舊產品交替，處於淡季，下半年在新產品量產上市下，表現將優於上半年，預期全年營收不會太差，但獲利維持去年水準仍有挑戰。

外資周五單日賣超 8986 張，投信及自營商都是賣超，合計三大法人賣超 10773 張，外資連續賣超兩天，合計賣超達 10858 張，統計近 40 個交易日則是賣超 2818 張；周五股價在獲利略低於預期，加上外資調降目標價，股價開低走低，終場收跌停 91.4 元，失守百元關卡，回測月線支撐。