【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到亞洲股市普遍弱勢影響之下，使得台股再度下跌，終場加權指數下跌 34.02 點，成交量能維持在千億元水準之上，技術型態上依舊有著轉空的危機，而外資在現貨部分賣超 4.40 億，合計三大法人現貨淨賣超 7.47 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國 10 年期債券殖利率昨上升至 2.79%，30 年期債券殖利率則自去年五月以來，首度突破 3%，加上前 Fed 主席葛林斯班對美國股市高漲的股價，發出泡沫警告，道瓊昨日盤中一度上漲 157 點，也一度下跌 135 點，終場收高 37 點，呈現震盪整理，市場關注美國今晚將公布 的 1 月就業報告，市場預估美國 1 月新增就業 18 萬人。

《國際商品市場焦點分析》

在 EIA 公布上週美國原油庫存數據後，短線市場對供給失衡的疑慮暫時消除，同時汽油及蒸餾油庫存下降透露需求強勁訊號，國際油價在美元再度回落助漲下，期貨價格雙雙收漲逾 1%；雖然 FOMC 會後聲明偏向鷹派，但美元未能持續反彈，週四在歐鎊兩貨幣領漲下，支撐金價收高；南美洲產地天氣條件改善，加上美國出口數據不佳，黃豆期貨收盤下挫逾 1%。

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