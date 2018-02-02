比特幣慘遭拋售 全球加密貨幣市值24小時蒸發逾千億美元

各國政府監管趨嚴，以比特幣為首的加密貨幣，慘遭投資人拋售，截至週五 (2 日)，短短 24 小時內，全球加密貨幣總市值，蒸發逾 1,000 億美元。

Coinmarketcap.com 網站資料顯示，倫敦時間週五上午 6 點 30 分左右，全球加密貨幣總市值，較前一天減少 1,126 億美元。

週四，比特幣價格跌至 9,000 美元以下，截至目前為止，仍持續走跌；以太幣和瑞波幣，也分別下挫 22% 及 32%。

一連串利空消息，是導致加密貨幣慘跌的主因。

加密貨幣交易所 Bitfinex 和 Tether，日前遭美國商品期貨交易委員會 (Commodity Futures Trading Commission) 傳喚，消息一出，多款加密貨幣價格，應聲下跌。

另一方面，Facebook 宣布，禁止刊登可能涉及詐欺，或誤導消費者的金融商品廣告，當然，其中也包括加密貨幣。

1 月 26 日，日本驚傳史上最大虛擬貨幣竊案，加密貨幣交易所 Coincheck 遭駭客入侵，竊走價值約 580 億日圓 (約合新台幣逾 155 億元) 的虛擬貨幣「NEM」；對此，日本金融廳除對 Coincheck 祭出行政處罰外，也要求其他加密貨幣交易所，接受監管。

占全球比特幣交易量約 20% 的南韓，則在 1 月 30 日，讓加密貨幣實名制交易系統正式上路。

市場人士也紛紛唱衰加密貨幣，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 在接受 CNBC 採訪時便直言，加密貨幣「將迎來悲慘結局」。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 首席投資辦公室主任 Markus Mueller，在接受彭博社 (Bloomberg News) 採訪時也說，不建議投資人投資加密貨幣，因為「有血本無歸的風險」。

台北時間週五下午 4 點 56 分，比特幣下挫逾 13%，價格為 8,520 美元；市值排名第 2 的加密貨幣以太幣，下跌逾 18%，價格為 901 美元。