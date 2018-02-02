【永豐期貨】台指選擇權盤後－國際股市震盪 台股回測月線力守11100

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 46 點至 11114 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 12.23 點，電子期轉為逆價差 - 0.27 點，金融期逆價差擴至 - 4.51 點。現貨部分，三大法人賣超 7.35 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3083 口至 7570 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3903 口至 44044 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 6348 口至 5159 口。

週四歐美股市多數拉回，且美三十年公債殖利率升破 3% 導致全球債市續跌，加權指數早盤小幅開低後一度跌破 11100 點，受到亞股全面走弱拖累，日韓陸股盤中均重挫超過 1%，所幸蘋果盤後公布財報市場解讀正面，帶動蘋果盤後股價一度上漲 2%，加上亞馬遜財報同樣亮眼激勵盤後股價創高，台灣蘋概股持續反彈推升電子指數盤中翻紅，終場加權指數下跌 34.02 點至 11126.23 點，成交量能 1196.14 億，較前一日減少 16.18 億。技術面來看，週五日 K 小黑一度回測月線有守並留長下影線，但多項技術指標持續死亡交叉向下，所幸近期下跌出現量能萎縮，多方結構未遭破壞唯國際股市仍嫌不穩，短線指數沿下降軌道回測低檔支撐，月線仍是多空重要分界線。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11200 點，賣權集中在 11000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11400 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.79 降至 1.68，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.35% 降至 9.75%，賣權平均隱含波動率由 12.6% 降至 12.52%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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