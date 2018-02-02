AI對全球GDP貢獻逾15兆美元 5大產業最有潛力

根據資誠聯合會計師事務發布的《抓住 AI 商機》研究報告，其中指出，2030 年 AI 對全球 GDP 貢獻將達 15.7 兆美元，而全球最具 AI 發展潛力的 5 個產業，分別是健康照護業、汽車業、金融服務業、運輸與物流業，以及科技通訊與娛樂業。

資誠創新整合股份有限公司董事長劉鏡清表示，AI 主要有 4 種運作類型，一是自動化智慧，指人工、認知性作業和例行性或非例行性作業的自動化；二是輔助智慧，可幫助人類更快速、更完美地完成工作；三是擴增智慧，幫助人類做出更好的決策。四是自主性智慧，系統不需人類介入即可自行做決策。

隨著人類與機器愈來愈緊密協作，AI 創新也走出實驗室成為主流，為市場帶來無可限量的改變和機會。劉鏡清表示，根據 PwC 估計，2030 年 AI 對全球 GDP 的貢獻將高達 15.7 兆美元。其中 6.6 兆美元將來自生產力的提升，而 9.1 兆美元則來自消費端。

資誠報告也指出，最具 AI 發展潛力的產業中，健康照護業 AI 可運用的領域，包括支援各種診斷、早期發現潛在的流行病，追蹤病例，並協助預防及控制，以及影像診斷等。

此外，汽車業中，目前 AI 在汽車業的應用包括自動駕駛輔助系統，例如停車輔助、車道居中輔助駕駛、主動車距控制巡航等，未來發展機會則是隨選零件製造與維護，以及引擎的監控與維護；至於金融服務業部分，AI 的應用包括機器人顧問、自動承保，以及金融和法規遵循等制式流程的自動化。

運輸與物流業中，AI 在運輸與物流業的應用，即包括倉儲自動撿貨，未來機會包括交通控制和自駕卡車與送貨；科技、通訊與娛樂業，AI 潛力最大在於媒體資料歸檔與搜尋，即整理散亂的內容，做出內容推薦。

劉鏡清指出，AI 顛覆各產業及市場，創造出新的創新服務和全新商業模式，若企業未能及早因應，或改變得不夠快速，在未來很可能會掙扎求生，甚至完全從市場上消失。