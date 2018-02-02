〈創意法說〉今年營收、獲利續成長 營收增幅將優台積電 比特幣比重估減

委託設計大廠創意 (3443-TW) 今(2)日舉行法說會，展望今年全年，總經理陳超乾表示，今年整體成長率將優於台積電 (2330-TW) 預期的高標 15% 還好，毛利率與整體獲利，也將優於去年，不過對比特幣仍採最保守的預估原則，預期今年營收比重，將從去年 30%，降到 15%。

陳超乾指出，第 1 季由於季節性淡季因素影響，因此整季營收預估將較第 4 季下滑 11-13%，毛利率則由於 NRE(委託設計) 比重增加，因此將較第 4 季增加，營益率則因 RD 研發費用支出成長，預期會較第 4 季略微下滑。

第 1 季雖然因為季節性淡季影響表現，但就全年而言，陳超乾強調，創意的看法與台積電接近，甚至可以比台積電以美元營收預期的 10-15% 還好，而台積電今年成長來自四大平台，包含高速運算、物聯網、車用與行動通訊，創意則專注在高速運算產品上，今年營收成長率將優於 15%，比台積電目標還高。上下半年營收來看，約是 40-45 比 50-55。

在比特幣部分，陳超乾說，去年佔全年營收比重約 30%，較前年 15% 倍增，但今年預估比重將會下滑，降到 15%，他強調，比特幣是波動很劇烈的產品，創意雖然樂觀其成發展，但對整體客戶給的訂單預估，仍是謹慎看待，預期營收比重會下滑，根據法人預估，今年創意比特幣營收，將較去年減少 20 億元。

陳超乾強調，今年雖然比特幣營收減少，但是其他高速運算如資料中心控制晶片、網通處理器、遊戲控制器、SSD 控制晶片甚至是無人飛行機等產品，都將支撐今年創意營收成長，因此全年成長 15% 以上，是已經涵蓋比特幣營收減少的因素，若比特幣實際狀況比現在看到的還好，整體營收成長率，將比現在預估的 15% 以上還好。

在委託設計部分，陳超乾預估，今年將可較去年成長 50%，此目標’將有機會可以達成。

另外 7 奈米部分，陳超前說，創意今年將有案子進入量產，快將在第 3 季，慢則會在第 4 季，目前都在設計階段，今年創意還要持續增加徵才數量，預計再徵 100 多名，總人數將上看 700 位以上。