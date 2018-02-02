〈顧立雄開講〉金融監理沙盒 Q2開始受理實驗案件申請

為了促進台灣金融科技發展，立法院已完成「金融科技發展與創新實驗條例」(俗稱「金融監理沙盒」) 立法，金管會主委顧立雄今 (2) 日表示，相關子法的研定已緊鑼密鼓進行中，並將在下周召開公聽會，完成法制作業後，就會發布施行，預計在今年第 2 季開始，可以受理業者的實驗案件申請。

顧立雄表示，這部全球第一部的金融監理沙盒法律，賦予了金融科技研發試作的安全環境，藉由實驗參與及協作，降低金融科技創新技術進入市場的時間及成本，另一面也兼顧金融市場秩序及消費者保護，落實「負責任的創新」的意旨。

為了有效執行創新實驗條例所賦予的政策任務，顧立雄重申，金管會將成立「金融科技發展與創新中心」，由他本人親自擔任中心的主任，中心設立兩個組，分別是「創新發展組」、「園區發展組」。

其中「創新發展組」負責相關子法的研定與案件審查，對於相關子法的研定進度，顧立雄表示，都已緊鑼密鼓進行中，並將會在下周召開公聽會，完成法制作業後，就會發布施行，預計在今年第 2 季開始，可以受理業者案件的申請。

另外一個成立的是「園區發展組」，設立實體園區並且提供業者諮詢。顧立雄表示，園區預計在今年上半年可以落成，成為金融科技新創業者的研發基地。