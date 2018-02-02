文╱李建興

2014 年，國際工程顧問公司 4C Offshore 發表數據指出，全球 20 大最適合發展離岸風電的場域，台灣就占八成。但當時台灣綠能政策未明，直到蔡政府上台，喊出 2025 年非核家園，力推離岸風電，無疑給了外商定心丸。

歐洲風電大國有鑑於當地風場已趨近飽和，急欲向外找尋新大陸。近年，六大外商相繼來台圈地，中鋼、台船也分組國家隊，角逐兆元產業商機，要將台灣打造為亞洲離岸風電的重鎮。

只是，台灣缺乏建置離岸風電經驗、法令規章不夠完整，加上環保意識高張，又有颱風、地震等天災干擾，特殊的國情，讓產業發展之路，倍極艱辛。

台灣究竟能不能披荊斬棘，留住這個世界級的綠金寶藏？《遠見》有深入分析。

「我們要將台灣海峽變成東方的沙烏地阿拉伯！」

2017 年 12 月 25 日，彰化縣政府舉辦縣長就職三週年發表會，來賓擠爆了縣府一樓大廳。當縣長魏明谷一拿起麥克風，娓娓勾勒出彰化的藍圖時，卻冷不防地拋出了這麼一句話。

以農業立縣的彰化，縣長的施政重點應該盤旋在蔬果行銷、老人假牙等議題，怎麼會扯上沙烏地阿拉伯？

只見魏明谷繼續氣定神閒地說：「沙烏地阿拉伯是黑金，我們是綠金，黑金會用完，石油會開採光，但台灣的風是取之不盡、用之不竭的，只要地球運轉，就有風力，所以我們真是得天獨厚……。」

離岸風電主戰場飽和 台灣已成外商新大陸

短短的幾句話，定調出魏明谷對於彰化發展的主軸。眼尖的來賓這才赫然發現，舞台上方的主視覺，早已透露玄外之音，映入眼簾的，正是一支支佇立在海上的風車。

另外這次就職三週年，台下最吸睛的座上嘉賓，就是數十位碧髮金眼的老外，讓本土味十足的彰化，增添了幾許國際感。一經介紹才知道，原來這些大都是來自歐洲等國，並與彰化簽下 MOU（合作備忘錄）的離岸風車大廠的負責人。

彰化外海的台灣海峽，一個絕大多數人一生也不會去的海面，近來已是魏明谷的最愛，一年多前，縣長會客室牆壁上，高高掛起偌大的離岸風場地圖，他逢人就分享。

接獲外商電話才知道 台灣擁世界級寶藏

故事開端可從兩年前一通電話講起。

2016 年 4 月某天，在彰化縣政府產業推動聯合辦公室擔任副主任、留英博士許博涵接到一通來自北歐的越洋電話。對方介紹自己是丹麥離岸風電開發商 DONG Energy（後已改名為 Ørsted，沃旭能源）的代表，有意前來彰化開發風場。

一開始，接到這樣的電話，全縣府幾乎無人置信，一連串疑問更油然而生：「啥咪 DONG？怎麼寫？」「這是不是詐騙？我們連請三井來彰化設個 Outlet 都得三顧茅廬了，怎可能還有外資自己送上門？還是千億元的投資？」「台灣很適合蓋海上風車？」

正當縣府團隊半信半疑之際，卻沒想到，來自新加坡的玉山能源、加拿大的 NPI（北陸電力）也陸續一一來投石問路，這才讓人驚覺：原來是真的！

像是中了頭彩的彰化縣，立刻與丹麥人視訊會議。許博涵和負責縣內招商大策的建設處長戴瑞文、建設處產業發展科科長陳駿瑜等，經過一陣研究後，更確定彰化外海擁有世界級的風電資源。魏明谷更當機立斷，將離岸風電做為主政策。

自這通電話後，兩年不到的時間，整個彰化有了截然不同的風景，最明顯的是，穿梭在府內的「阿度仔」（外國人）變多了。

「最高紀錄一天三場，不同公司來，每次都來十幾個人！」陳駿瑜笑稱，自己在縣府 11 年，從沒看過這麼多外國人，讓整個縣府都國際化起來，「現在下班後，同仁都忙著學英文，以前只聽得懂四成，現在可以達到八成了，就連倒茶的阿桑，都會幾句簡單的 Conversation。」

更值得一提的是，挾著寶藏就在自家後院的優勢，讓魏明谷在國際上走路有風。以前沒幾個外國人知道彰化「Changhua」在哪？但 2017 年 8 月在英國舉辦的台英經貿論壇，魏明谷卻是唯一受邀的縣市長。

當時，縣府團隊還出海考察了英國的離岸風場。「那天海風很大，所有人都嚴重暈船了，吐了一塌糊塗，然而我很堅持，一定要往前，直到抵達風場，因為這是台灣的機會，」魏明谷回憶那一趟考察之旅。

由於全球離岸風電的主戰場——歐洲西風帶（北海、愛爾蘭海、波羅的海一帶），市場已飽和，導致風電大國如丹麥、英國、德國積極探尋處女地，使得台灣已成外商的新大陸。

再加上蔡英文推動非核家園，急需發展綠電，無疑給了外商定心丸，加速「台灣淘金夢」！

從外國人急欲來台，無異宣告，向來天然資源貧脊的台灣，真的挖到「油田」了！

這並非空穴來風！

全球最優質 20 處離岸風場 台灣占八成

根據國際工程顧問公司 4C Offshore 在 2014 年發布的全球「23 年平均風速觀測」研究，竟發現世界上風況最好的 20 處離岸風場，台灣海峽就占了 16 處。甚至排在前十名的，除第一名是位於中國南海外，風速每秒 12 多米（12.04～12.11m/s），其他 9 處都在台灣領海，平均風速約每秒近 12 米（11.94～12.02m/s）。

相對於台灣陸域風力機平均年滿發時數約 2400 小時，台灣海峽的離岸風場，年滿發時數可達 3000 小時，約占了一年的 34.2％。

外國人的發現不只這樁。2010 年時，美國太空總署 NASA 也曾利用遙感資料，發現彰化沿海地區風力平均密度，每平方米超過 750 瓦，特別是常年風速高達每秒七米以上。那時 NASA 就認定，彰化外海是全球罕見的優質風場。

另外，工研院亦在 2013 年發現，台灣離岸風電總可安裝面積達 5640 平方公里，總裝置容量達 29GW（290 億瓦），足可撐起 2000 萬戶一年的用電量。

不只風速強，台灣海峽多數地區的平均水深低於 60 公尺，更可大大節省離岸風機的固定基座安裝成本，讓台灣海峽成為優質風場。

截至 2016 年底，全球離岸風力發電累計裝置量達 14GW（140 億瓦，占全球風電市場 3％），其中超過 97％在歐洲地區。

若工研院推估的台灣 29GW 能全數開發，不但能勇冠世界離岸風能龍頭，更幾乎是目前全球已開發量能的一倍。

這絕非台灣人自己老王買瓜！丹麥沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文就斬釘截鐵地指出，跟英國、德國或丹麥相比，台灣風真的很強，「這就像一項全年都有，穩定、永續的產品，而且在歐洲風向常常不一樣，但台灣海峽就像一個隧道通道，風大都吹往同一個方向，很適合設立風場。」

因此，儘管台灣離岸風電落後西歐國家 20 多年，仍有迎頭趕上的機會。

何以優質離岸風場，會被視為世界級寶藏？

離岸風電成本大幅降低 已是世界潮流

首先，發展綠色能源已是全球共識。

一輩子投入環保運動的環保署副署長詹順貴分析，台灣地狹人稠，近 2∕3 為山區，可以開發陸域風場的土地有限，加上陸域風機會造成噪音及光影問題，更經常引起民怨。而根據統計，離岸風機位於海上，全年滿發時數為 3000 小時，比起陸域的 2400 小時，多了 25％，因此離岸風場已成發展主軸。

過去，離岸風電建置成本很高的問題，近幾年來隨著技術日漸成熟，也已快速降低。

傳統的非再生能源每度發電成本，由低到高，分別是核能 0.95 元、化石燃煤 1.39 元、煤氣 3.91 元、陸域風電 2.6 元、太陽能光電 5.6～8.4 元，而離岸風力 5.6 元。

但近年來，離岸風電建置成本迅速下滑，專家預估 2023 年，亞洲地區海上風電每度電的成本將降至 1.66～1.85 元。

成本降低的結果，讓離岸風電產業日趨蓬勃，各國新建的離岸風場更如雨後春筍般冒出。

例如英國北海附近的風電計畫 Dogger Bank Wind Farm，四座離岸風電場已於 2015 年完工，每座風電場發電容量達 1.2GW，足以供應超過 100 萬戶家庭用電。至於 2017 年，荷蘭海岸則有 150 支風機的離岸風電場開始運作。

值得注意的是，發展離岸風電，更能帶動相關產業效益。

從離岸風機的建置，到透過海上變電站收集且升壓後，經由海底電纜傳輸至陸上電纜，最後併聯至各地的陸上變電站，這一整套流程，就能串起一長串產業鏈。任一元素，都足以撐起數個次產業。例如一台離岸風機的扇葉已可跟一台 A380 噴射機一樣大。

蔡英文總統上台後，喊出 2025 年再生能源占比由目前 5.1％提升至 20％的口號，其中離岸風電要扛起的比例，也不斷上修。

能源局長林全能指出，計劃 2025 年前，離岸風力開發備查裝置容量，期許能達到 5.5GW（55 億瓦）。

千支風機聳立海中 帶動投資及就業

若以目前台灣離岸風機主流機場為每支 5～8MW（500～800 萬瓦）估計，未來七年內，預計台灣海峽上將樹立 1000 支左右的風機，將帶動 9625 億元投資額，1.8 萬人次就業機會。每年發電量為 198 億度，占台灣年用電量的 9％。

「現在正值台灣發展離岸風電的『甜蜜點』！」誠如許博涵所言，由於國外發展離岸風電跌跌撞撞多年，累積了龐大的寶貴經驗，讓台灣可以省走不少冤枉路，加上台灣政府又強力支持，水到渠成下，讓全球各地的風電大廠前仆後繼而來。

六大外商瘋狂搶進 國家隊也嚴陣以待

隨著能源局於 2015 年 7 月 2 日公告全台 36 處潛力場址後，兩年半以來，已經有 11 個開發商組成的九組團隊，前來圈地卡位。其中包括六家外商、五家本土商，「可說是八國聯軍！」台電董事長楊偉甫比喻。

值得注意的是，所謂的六大外商更個個是離岸風商的翹楚。包括丹麥沃旭能源（Ørsted）、哥本哈根基礎建設基金（CiP，Copenhagen infrastructure Partners）、加拿大商北陸電力 NPI、新加坡玉山能源、澳洲麥格理（Macquarie）及德國達德能源集團（WPD），台灣儼然已成為世界盃的主場。

「台灣絕對是亞洲離岸風電的中心！」全球離岸風商龍頭沃旭，早已在 2016 年 5 月就選中台灣做為進駐亞洲市場的首戰場，為此，該公司亞太區總經理柏森文還因而全家搬到台灣。

而 CiP 也在 2017 年 10 月 6 日成立台北辦公室。台灣區執行長不讓沃旭專美於前，起了個中文名字——侯奕愷，更帶著太太和三個小孩定居台灣，「今年的聖誕節，我們都在台灣過！」侯奕愷驕傲地說。

除了外商摩拳擦掌，本土商亦蠢蠢欲動。

據了解，包括上緯新能源、力麗、中鋼、台電和亞泥都已完成多座風場的環評，以開發商的角色，準備插旗。

至於供應鏈方面，工業局已整理出一系列有潛力的企業，組成「國家隊」，由中鋼、台船擔任領頭羊，將以「市場換技術」，鼓勵國外業者技轉。包括葉片、風機輪轂、機艙罩、齒輪箱、電器設備，以及塔架、水下基礎建設等，落實國產化。

彰化縣養金雞母 將打造運維中心

不僅產業界，地方政府更把離岸風場視為金雞母，野心不惶多讓，其中又以彰化縣最積極。由於 4C Offshore 所指稱的台灣 16 座世界級風場，通通在彰化，因此彰化縣除了與各大風商簽定 MOU 外，也積極部署離岸風電的運維碼頭，希望打造為台灣離岸風電的運維中心。

驅車來到彰化臨海的彰濱工業區，途經知名的秀傳醫院與廠房，再往濱海走，就能來到運維碼頭預定地。

過去這一年半來，這一片偏遠海邊，經常有風力開發業者造訪，常見外國人出沒。這裡長年吹著強勁的海風，總將人吹得滿頭散髮、衣衫不整，但好似風愈強，風力商機愈大似的，沒人抱怨，反倒大大讚許風很強。

以後在這一塊偌大海邊，就要興建碼頭，提供業者維修、培訓、行政等服務。

彰化縣新聞處長李俊德指出，去年縣府曾參觀一個英國小鎮——巴羅（Barrow），人口只有七、八萬，原是英國潛艇製造基地，後來產業沒落，北陸風力將巴羅當成運維基地，沒想到鎮民都成了 NPI 員工，顯見「運維碼頭就撐起了小鎮經濟，讓沒落小鎮再生。」

值得注意的是，這洋洋灑灑的計劃案，並非「紙上談兵」。

繼全球第一座離岸風場商轉 25 年後，台灣也於 2016 年 10 月完成本土首座離岸風力機組，為台灣離岸風電立下重要里程碑。

這是由上緯新能源在苗栗外海的示範風場，2017 年 4 月 28 日取得經濟部發出台灣首張海上風力發電機組之電業執照，發電容量合計 8MW（800 萬瓦），是台灣首次商業運轉的離岸風機。

台灣海峽的寶藏，能不能在未來幾年為台灣帶來璀璨的未來？各界都在期待。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 2 月

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