新科技巨龍 中國「強起來」

文╱邱莉燕

你知道嗎？世界上最大天文望遠鏡、最快的超級電腦、全球最長跨海大橋、地球規模最大 4G 網路系統……，這些驚人的紀錄，都不斷地被中國所打破。

兩岸知名經濟學家巫和懋分析，中國已經從毛澤東時代的「站起來」、鄧小平時代的「富起來」，進入到習近平時代的「強起來」。中國的經濟維持穩健的成長動能，並且更積極轉向高品質發展階段。無論是高鐵、電子商務、無現金支付系統、共享單車、共享民宿等各式各樣的科技創新與發展，讓中國超歐趕美，成為新一代的科技輸出大國，也令 Google、微軟、Facebook、亞馬遜等矽谷科技巨擘感到威脅。

從大鳴大放的人工智慧、共享經濟以及最火熱的新零售，《遠見》團隊走訪中國各地，帶你透視「新科技巨龍」崛起的真實面貌！

中國經濟的內在驅動力，正在各大小鄉鎮發生重大的變化。

鏡頭來到貴州省的凱里市，這是個台灣人幾乎沒聽過的地方。2017 年農曆 6 月 6 日這一天，一輛中國國家應急通信車從這裡出發，趕往 300 公里外大山深處的銅關村，執行一次直播任務。

中國屢奪世界第一 高質量創新大爆發

銅關村，是一個在地圖上都不容易找到的小村莊，卻因為世界非物質文化遺產——侗族大歌，而馳名中外。

2017 年的大歌節很特別，因為直播要採用不一樣的信號。技術人員所安裝的設備，採用的是中國自主研發、在國際上屢獲殊榮的下一代行動通訊的核心技術。

大歌節開始後，將近 300 台手機、平板同步分享現場盛況，所有人的直播都完全沒有卡頓，上傳速率提升了五倍，下載速率提升了 10 倍，5G 信號成功穿越大山的阻隔。

「中國的移動通信發展，實現了從 2G 跟隨、3G 突破、4G 同步到 5G 引領的跨越，」以上發生在貴州的情節，出自中央電視台《輝煌中國》紀錄片，片中還披露中國已明定將 5G 的商用時間鎖定在 2020 年，領先全球。

中國共產黨第 19 次全國代表大會（簡稱十九大）召開前，中央電視台《輝煌中國》紀錄片的八組工作人員，走遍 31 個省區市，企圖攝製中國國家主席習近平在十八大上台後，過去五年來所取得的巨大成就。

片中羅列了一項又一項中國拿到手的「世界第一」，包括高鐵、公路、港口、大橋等工程，行動通訊、無現金城市、超級電腦等技術，再佐以故事化的手法，生動介紹了眾多環顧全球無可企及的發展成果，已落實到民間，「融進百姓的笑容。」

如今的中國，散發給世界的訊號，不只是有錢，還變得有力。

從 2013 到 2017 年，中國經濟的年均增速超過 7％，對世界經濟增長的平均貢獻率逾 30％。有了堅強經濟實力，習近平所倡導的和平崛起與一帶一路，正在形成新一輪全球治理的格局。

創新底子硬 人工智慧不落人後

「毛澤東時代講『站起來』，鄧小平時代是『富起來』，現在的中國是要『強起來』，」從台灣移居大陸多年，相繼服務北京大學與中歐國際工商學院的經濟學教授巫和懋說道。

習近平在 2017 年 10 月 18 日「史上演講時間最長」的十九大報告中，給出了一個全新判斷：「中國經濟已由高速增長階段，轉向高品質發展階段。」

何謂高品質發展？

中國啟用了世界上最快的超級電腦「神威 ‧ 太湖之光」，是一個代表。這台新超級電腦被認為是中國開始推動創新的廣泛行動之一，處理器皆由中國自主研發設計，意味著中國擺脫了原來做為製造中心、替其他國家生產零組件和代工的角色。

當人工智慧從習近平口中說出，同時點名特別支持，令人驚訝中國政府不僅不排斥如此高深的技術，更是非常積極地擁抱。

其實早在十九大之前，中國便推出了新一代人工智慧的國家戰略，特別的是，該戰略上升到中央政治局常委的會議上討論，然後由國務院頒布。

「高層的領導人站得還是足夠高，能看得明白這個技術對於國家的戰略意義，」正全力研發無人駕駛技術的中國智能駕駛先驅、馭勢科技聯合創始人兼 CEO 吳甘沙表示。

中國想發展人工智慧技術，並非從零開始，也確實是有底氣。

2010 年開始，中國所出現人工智慧領域的專利申請，目前相關的人才儲備研究成果可說已占全球的半壁江山。

中國科技日報社副社長房漢廷就指出，2015 年時，全球頂尖期刊上發表的人工智慧論文裡，中國華人大約占了 43％，達 2 萬 8000 多項，2016 年是 2 萬 9000 多項。2017 年的論文，絕對還會更多。

「中國人在人工智慧這個領域，不比世界任何一個經濟體，甚至任何科學體落後，」房漢廷說。

擺脫山寨汙名 躍升科技輸出大國

創新，無疑是中國經濟轉型高質量的關鍵詞。

2017 年 12 月 3 日，第四屆世界互聯網大會在浙江省烏鎮舉行。最引起熱議的是發布了 18 項世界互聯網領域領先科技成果。「華為 5G 預商用系統」「微軟小冰」「北斗衛星導航」「摩拜無樁智慧共享單車」和蘋果公司的「AR Kit」等，共同入選榜單。18 項中，中國團隊研發項目就占六成以上。

「以前是 C2C，Copy to China，現在叫 CFC，Copy from China，」吳甘沙說，以前是中國複製抄襲外國，現在是世界要來中國學習。

這背後隱藏的是深刻的體悟：中國崛起以前是靠生產要素、投資和進出口，現在要靠創新來拉動，從製造中國變成「智」造的中國。

全世界第一個 24 小時無店員超商「繽果盒子」，誕生在廣東省中山市。隨後快速地逾數十個大陸城市複製，從進店取貨到結帳走人，方便簡單程度令人咋舌，完全無需店員協助。

繽果盒子華北大區高級運營總監劉偉，分享了發生在自家公司的「從 C2C 變成 CFC」，帶給他的衝擊。「2017 年 11 月初，美國的一家企業找到我們，請我們技術團隊幫忙研發電子貨架，」劉偉說，美國人要來中國學習了，「特別的自豪。」

針對這一波中國的創新，長期關注內地新創公司的《創業邦》創始人兼 CEO 南立新，對此有個「經濟循環」理論。

「因為中國的經濟發展是最近 30 年發生了巨大變化，」南立新指出，1997 年之前，中國在各個技術領域皆落後於全球；1997 年到 2007 年，互聯網經濟推動了全球的變革，而中國互聯網的起步比美國晚，全世界都在學習美國矽谷。

共享單車、支付、高鐵、網購 外國人最愛

但是之後至 2017 年的十年間，中國經濟發展達到新頂點，出現新的需求和消費升級，中國的企業就能自發性根據在地特性，衍生出眾多的創新。

「中國在這塊的創新，跟全球進入的時間點是一樣的，」南立新說，很多創新服務是原來沒有的。

例如行動網路、行動支付、共享經濟、人工智慧、智慧製造等等，風起雲湧。

2017 年的一項跨國調查中，中國的高鐵、支付寶、網購、共享單車，被受訪的外國人列為最想帶回他們母國的「新四大發明」。

共享單車的誕生，有效解決了城市最後一哩路的接駁問題，連接起公共交通的樞紐。根據 2017 年《中國共享單車與城市發展的報告》指出，目前共享單車已成為公車、地鐵以外的第三大公共交通工具；也是民眾在汽車、公車、地鐵以外的第四大的移動方式。

中國第一大共享單車，摩拜單車政府事務副總經理趙棟有感而發說：「在交通工具的領域，中國都不是先行的創造者，我們一直在思考，什麼東西能夠成為中國智造的東西？」結果，便是研製了全球第一款智慧共享單車。

獨特優勢引領全球 有市場就有應用創新

市場規模巨大，是中國獨具的優勢。

「市場在那裡，應用創新就在那裡」的市場決定論，使得任何一項創新在中國一旦測試成功，便得以迅速蔓延。激烈競爭的環境下，自然而然孕育出更多更好的服務，能引領世界。

滴滴出行是全球第一大交通媒合交易平台，產品線廣泛，從最早的計程車，到後來的專車、快車、代駕、拼車、企業用車等。滴滴出行副總裁王欣提供了一組令人感嘆不已的數據：滴滴的日總訂單量每天超過 2500 萬張，全世界其他所有國家的平台全部加總，也不及滴滴的一半。

中國市場的巨大規模，帶給滴滴的不僅僅是超過 4.4 億的使用者，還有寶貴的交通大數據。

「我們現在將近大半的員工還是 IT 人，沒去滴滴考察過的人都很詫異，」王欣說，傳統上理解滴滴是以叫車 App 為主的公司，其實背後最依賴的還是技術，包括演算法、大數據、人工智慧等。

透過大數據預測叫車的供需狀況，王欣指出，目前約可預測任何一個地點在 20 分鐘後需要多少車輛來輸送人群。同一套演算法曾拿到巴西等國家應用，相當遊刃有餘。

「說明滴滴整個科技水準遠遠領先歐洲，和美國並駕齊驅，甚至比很多地方領先，」王欣說。

邁向無現金國家 馬來西亞、摩納哥都取經

政府的支持，容忍很多奇葩式、無法可管的創新，則是創新能在中國生根的另一個原因。

2012 年創立的小豬短租，是中國第一家個人共享民宿，聯合創始人兼首席運營官王連濤觀察，從過去幾十年一路看過來，現在的中國政府對於創新的支持度是最高的。

「政府看到新生事物的時候，不會簡單地說不，說這個是違法的予以禁止，」王連濤發現，中國政府會先不斷觀察，最後看該項創新模式對於大到中國的前途、小到經濟的發展，長期是好事還是壞事，然後再做判斷，再訂法規。

「在中國，你會看到各種對創新的友善，讓發展態勢更好，」王連濤說。

當從 Copy to China 向 Copy from China 移轉後，眾多中國公司的經營目光，也從境內擴大到海外。

馬來西亞政府已與阿里巴巴簽約，引進支付寶，積極仿效杭州建立無現金城市。下一個要這麼做的是摩納哥，請支付寶協助打造「無現金國家」。

2015 年 1 月成立的摩拜，2017 年 3 月便向海外布局。到目前為止，在全球已投放了超過 700 萬輛共享單車，足跡遍布 9 個國家的 12 個城市，最新進入的城市是澳洲雪梨。

創新，正開啟十九大後新中國經濟的大未來。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 2 月

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