聯想去年Q4財報總營收129億美元 楊元慶：聯想重新進入了上升通道

聯想集團 (0992-HK)1 日發布 2017 年第四季度財報。財報顯示，聯想集團營收 129 億美元，年增 6%，凈虧損 2.89 億美元。聯想集團個人電腦和智慧設備業務的收入年增 8%，達 92.5 億美元；數據中心業務的收入年增 17% 至 12.25 億美元；行動業務的收入年減少 5% 至 20.76 億美元。

聯想集團股價

第一財經日報、中國經濟網今 (2) 日報導，聯想集團昨 (1) 日發布的 2017 年第四季財報，出現了凈虧損 2.888 億美元。 聯想集團董事長兼 CEO 楊元慶表示，「這不會影響現金也不會影響稅前利潤。最大的影響就是我們上個季度計提了 4 億美元的遞延所得稅負債。」據了解，上述 4 億美元的遞延所得稅負債 (Deferred Tax Liability) 主要是受聯想此前收購摩托羅拉移動業務和 IBM X86 服務器這兩個交易的影響。

不過聯想同時指出，美國較低的稅率將有利於集團在該地區長期的業務營運。 楊元慶稱，不久前，美國公司稅率從 35% 降至 21%，這導致了聯想有些損失，不過這將有利於聯想在該地區長期的業務營運。他提到，「過去美國稅率高，遞延就高，現在減稅了，遞延就降低了。這個對於業務沒有任何關係。」如果刨除了遞延所得稅負債的影響，楊元慶對聯想的這次財報表現得相當滿意。

聯想第三財季 (第四季度財報)，聯想集團總營收規模達到了 129.39 億美元， 年增 6%，季增 10%。這一營收規模創下了聯想集團自 2014 財年以來單季度的最高水平，同時也逼近聯想集團單季營收的歷史紀錄。

在扣除相關成本之後，聯想集團第三財季的稅前利潤達到了 1.5 億美元，較上一財年同期增長 48%，這是聯想集團該項指標最近五個季度以來首次實現同比增長。 楊元慶認為，「聯想已經重新進入了上升通道。滿意，但是更多是一種踏實，水到渠成的結果吧。」

楊元慶談展望

財報顯示，聯想集團個人電腦銷量達到了 1570 萬台，這一數據與去年同期持平；聯想集團第三財季實現個人電腦銷售收入 92.5 億美元，較去年同期增長 8%，這是聯想集團連續第五個季度實現個人電腦業務的同比增長。

個人電腦業務方面，聯想集團連續兩個季度在所有大區全部實現盈利。其中，聯想集團在亞太、拉美以及歐洲 - 中東 - 非洲市場的營業額同比增速超過兩位數。 楊元慶表示： 「 在聯想的核心業務 PC，市場已經開始恢復。我對 2018 年的個人電腦還是比較樂觀的，PC 的營業額有會比較明顯的上升。 」

在新興領域，聯想也快速展開布局。楊元慶向《證券日報》記者透露，未來聯想的併購將圍繞多個領域進行。包括在 DCG、企業級、人工智慧、雲服務、雲內容、智慧終端等領域去積極探索和考慮。