惠譽：大陸信貸條件收緊 2018年澳門賭收增長放緩至11%

澳門博彩監察協調局昨 (1) 日公佈，1 月博彩業毛收入為 262.6 億澳門元，按月增 15.69%，連升 18 個月。按年增 36.4%，遠勝分析師之前預測的 20%-28% 增幅，增幅更是 4 年來最勁，上次為 2014 年 2 月的按年增 40.3%。

受到博彩業毛收入遠勝市場預期利多消息刺激，濠賭股昨日普遍上升，龍頭澳博控股 (0880-HK) 升 1.66%，收報 7.95 元 (港元，下同時；銀娛 (0027-HK) 升 0.72%，收報 69.8 元；新濠國際 (0200-HK) 升 0.42%，收報 23.65 元；美高梅中國 (2282-HK) 升 0.21%，收報 24.15 元；但股價昨日除淨的金沙中國 (1928-HK) 及母公司主席捲入性騷擾醜聞的永利澳門 (1128-HK) 則分別下跌 0.79% 及 2.36%，分別收報 45.25 元及 26.95 元。

澳博控股股價

香港《文匯報》援引瑞信的報告指出，澳門 1 月賭收按年升幅大勝預期，主要是由於去年農曆新年在 1 月份 (假期前屬淡季) 的基數效應影響，今年的農曆新年則在 2 月份，料今年 2 月賭收按年僅增 10%，但該行料合併今年 1 月及 2 月計，賭收按年增幅可達 22%，仍屬健康水平。

報告重申對濠賭股正面的看法，指從永利澳門及金沙中國已公佈的去年第 4 季業績分析，中場收入及毛利均好過預期，料隨着基建落成、大灣區扶持政策展開，加上中介人信貸放寬，今年中場及貴賓廳業務可繼續增長，行業全年博彩收入預料增長 22%，股份首選銀娛。

不過，惠譽的 Alex Bumazhny 則預料今年澳門博彩業總收入增長 11%，較去年的 19% 增幅放慢，主要是憂慮大陸信貸條件收緊令經濟增長放緩，連帶貴賓廳市場增長下降。惟受惠於內地經濟仍健康發展，與部分資產向高端中場重新分配這兩項因素，澳門中場領域增長將達 14%。此外，Alex Bumazhny 認為港珠澳大橋於年內通車後，旅客得以更方便快捷地往來澳門，增加旅客可以賭博的時間，有利澳門博彩業發展。

至於日本及馬來西亞等亞太區國家博彩業擴張，Alex Bumazhny 認為暫時不會對澳門有重大負面影響，因為這些地區不是非常接近澳門。

個別公司方面，惠譽認為美高梅中國是今年的最大受益者，因其路氹項目美獅美高梅的開幕，將助其重新佔據中場份額。而拉斯維加斯金沙對澳門巴黎人酒店產品進行升級亦有利公司的表現。不過，澳博的市佔率將繼續下跌，因為其新賭場要明年才開幕。

但 Alex Bumazhny 警告，澳門博彩業有以下 3 項風險：1. 澳門政府增發第 7 個賭牌，可能加劇行內競爭。2. 現有 6 個賭牌分別於 2020 與 2022 年到期後，博彩公司或需繳付大額的一次性續期費用，削弱博彩公司的利潤。3. 澳門博彩稅可能會提高，削弱澳門博彩業在亞太地區的競爭力。