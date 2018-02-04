北海岸「半島秘境」走紅　幕後神秘金主曝光

撰文／今周刊 梁任瑋

露營風正夯，帶動露營場地、周邊裝備商機無限，然而全台多處營地之安全性屢遭受質疑，他，是周恒青，為了轉型合法經營，不惜砍掉一切重練，致力打造北海岸頂級奢華度假村。

新北市石門的麟山鼻遊憩區一旁，占地廣達 3 萬坪的「半島祕境」露營區，是近一年來在網路上相當走紅的露營景點，每個月收入穩定，但在露營區合法化的爭議下，土地主人半島資產管理董事長周恒青，已經決定 3 月開始休園，轉型為符合法令規範的度假村。

「合法化是早晚都要做的事，既然要長期經營，現在為何不做？」個性低調，從未在媒體曝光的周恒青，接受《今周刊》訪問時說。他知道，擺在眼前只有兩條路，一條是延續前地主已經開發的現有露營區，繼續營業，但因為未經政府核准開發，隨時得要冒著被檢舉勒令停業的風險；另一條路則是轉型為合法經營的民宿或度假村，必須投入好幾億元的資金與多年的時間成本，但可長久經營下去。

這天，周恒青開著跑車隻身來到麟山鼻，他一身型男裝扮，頭戴皮帽，足蹬駝色真皮靴，雖是 58 歲的年紀，但仍有幾分當年馳騁重機的灑脫帥氣。

命名「半島方舟」

一晚房價上看 3 萬元

談起麟山鼻廣達 3 萬坪土地的未來規畫，周恒青嘴角漾起了一抹微笑，篤信基督教的他，表示打算命名為「半島方舟」，靈感來自於印尼峇里島的奢華之最──Aman Resorts。

「『半島方舟』左邊連接麟山鼻漁港，右側和白沙灣海水浴場相接，這裡可是全台最北端的私人土地，只做一個晚上 1200 元的露營區，實在太可惜了。」

他打算斥資 3 億元，將原本 57 間房舍重新維護，整理後翻新，再結合豐富的自然海岸景觀，以及既有的溫泉地熱優勢，打造北台灣唯一能夠接近海灘，又有獨立水上遊樂設施的高檔度假村，一晚房價上看 2.5 至 3 萬元。

據了解，半島資產的幕後股東除了周恒青，另包括律師劉緒倫，以及電子業大股東李樹榕，公司資源雄厚，盼大幅拉升產品定位的高度。

其實，周恒青的本業與觀光旅遊業八竿子打不著，原本從事電子製造相關行業的他，10 年前退居幕後，專注於個人金融投資理財領域，但去年春天，一場突如其來發生在西濱公路的嚴重車禍，徹底改變了他的人生，也意外地牽起他和半島祕境這塊土地的連結。

時間回到 2017 年 3 月 27 日晚間，周恒青和十餘位重機車友一日環島的行程已近尾聲，行經西濱公路梧棲段準備返回台北時，壓陣車尾的他，發現自身車輪破胎，同行的廂型車停車幫忙補胎，但這路段因為沒有路燈，一個打瞌睡的聯結車司機，就這樣直接撞上了周恒青。

一場車禍改觀人生

信任上帝交付之使命

「我連反應都來不及，車子就直接從我的右腿輾過身體到頭部。」幾百公斤的車輪壓在周恒青的胸膛，他使盡洪荒之力，卻只呼叫出微小的聲音：「救我、救我！」當下，他因胸部大量出血，呼吸心跳暫時停止兩次，直到車子再次從他身上倒車，再輾過一次，才痛醒過來。

「生命其實是很脆弱、很無助的。」車禍讓周恒青全身肋骨、胸骨斷裂 20 餘根，原本活蹦亂跳、騎著重機到處旅遊的他，有半年的時間，連睡覺都只能癱坐著，讓他根本不敢想像未來的人生。

直到去年 5 月，開幕才 4 個月的半島祕境露營區，找上周恒青合作，希望可以納入半島資產管理公司內。

拖著尚未痊癒、全身疼痛的身軀，周恒青來到麟山鼻看地，沒想到，一見到半月形的海灣景致，以及天然的風稜石礁岸，「我覺得生死關頭走一遭，上帝留我下來，一定是有任務要交付給我。」周恒青原本意興闌珊的態度，竟然轉趨積極爭取，並決定接手。

來源：《今周刊》 1102 期

更多精彩內容請至 《今周刊》