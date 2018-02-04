不畏婚變風波 彭佳慧：管他愛不愛我，我都愛自己

作者：林倖妃 攝影：王建棟

她唱出女人心，卻曾撈不出自己內心的海底針。走過讓她決定再也不婚的 12 年感情，彭佳慧變了：「我過去只是一直想滿足別人，現在學會照顧自己。」

「有些事情等沒有用，我了解。

我不想人老珠黃，才被人送作堆。走在紅毯那一天，蒙上白紗的臉，微笑中流下的眼淚，一定很美，走在紅毯那一天，帶上幸福的戒，有個人廝守到永遠，是一生所願。」

唱這首歌那年，歌手彭佳慧 27 歲。在台北國際會議中心所舉辦的演唱會，舞台上彈著鋼琴的那雙手，是她從 19 歲就認定的男人所有，唱得深情的她，雙眼直視著他，幾度哽咽無語，流下的淚燙了唇，也傷了心。

走在紅毯的那一天，彭佳慧唱出了自己的心事，也唱出在情愛中掙扎的女人的心情。

2016 年，她以《大齡女子》專輯獲得金曲獎最佳國語女歌手獎。彭佳慧儼然成為現代都會女性的代言人，不需煽情、不用咆哮，溫柔呢喃的每一句，敲痛了寂寞單身女子的心。

曾付出 12 年，終究悲傷收場

「我們誰不曾盼望，有一份好歸宿，能夠直到永遠，幸福啊不會被攔阻，總有一天可以被所有人羨慕，真愛也許，只是遲到一步。」

隱藏在彭佳慧高亢嗓音中的，不僅是人生，也是社會趨勢。1999 年唱了《走在紅毯那一天》，到 2015 年《大齡女子》，中間相隔 16 年，她結束一段長達 12 年的關係，學習過單身生活並抱定「不婚」主義。

34 歲時，她終究遇見對的人共組家庭，並陸續生下三名子女。

即便如此，她唱出單身女子心聲的印象仍深植人心，不論是在台灣或中國大陸，有她在的場合，總會被要求演唱《大齡女子》，「大齡女子可以讓人感動，或許是因為我曾經也是，所以就是很誠懇地唱出來，」彭佳慧說，她唱的是生活，也是過往。

和在職場上求表現的女性相同，感情也曾經是彭佳慧的死穴。「我當時的心理是寂寞的，或許是因為在那 12 年中，忽略自己的想法和感受，」受訪這一天，剛從成都回到台灣，彭佳慧剪了齊肩的新髮型。

對曾經刻骨銘心的那一段，「我只是一直想著要滿足別人、照顧別人，以他為主的愛，也沒問過人家需不需要這樣的愛。」

當時即使已經是獲得金曲獎最佳新人獎的知名歌手，事業正在逐步起飛，她還是忙著張羅買菜、煮飯，卻常常等不到人。

28 歲時，她開始思考這段感情是否還要繼續，一個人去美國舊金山旅行，在那趟旅行中思考很多，也開始傾聽內心的想法。

不過，彭佳慧沒有自己想像中勇敢。又過了三年，她才離開那段感情、那個曾經滋養她音樂養分的人。不害怕成為眾人口中的「剩女」？她沒有太多遲疑，「就是因為已經 31 歲，再不決定就要繼續往下走，但在這段關係裡面，我不快樂。」

彭佳慧說，「我唱的歌曲其實都和自己有切身關係，曾經走過的或正在發生。」（王建棟攝）

學會面對一個人的孤單

恢復單身後的第一個聖誕節，她去買了棵樹，準備回家布置，當車停在地下室時，才發現一個人無法將樹搬上位於四樓的家，而此時車上流洩出陳奕迅的《聖誕結》：「我住的城市從不下雪……，」彭佳慧突然唱了起來，「現在想起來都覺得好可憐。至少有過那樣的感覺，唱歌的時候更有畫面。」

說著說著，她爽朗地笑了開來，令人很難不注意到，在觸動心弦時，她總會以笑聲來掩飾不安，或許更多是不捨，不捨那個年輕的自己。

這段時間她不僅失戀，還失了業，因為約滿而離開唱片公司。她告訴自己，不會再對婚姻有任何憧憬，從此抱定不婚主義，不要婚姻，當然也不會有小孩這件事。

個性倔強的彭佳慧沒讓太多人知道，連最親的爺爺、奶奶都被瞞在鼓裡，「我覺得友情真的很重要，」曾在屏東、高雄駐唱，上台北打拚的她，經常回南部找從高中到唱民歌時期的朋友，他們陪著她學喝酒、學抽菸，學習墮落、尋找自己，「但沒辦法就是沒辦法，你骨子裡就是一個屏東人，就是一個傳統的女生。」

來源：《天下雜誌》 641 期

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