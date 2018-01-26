印尼禁止比特幣支付的理由：涉及恐怖主義

財經網 25 日報導，印尼央行支付系統與貨幣管理部官員 24 日宣布，印尼政府與央行提醒公眾，不要使用比特幣作為支付手段，此種交易行為違犯國家貨幣法。

報導指出，印尼央行支付系統與貨幣管理部官員 Teguh Setiadi 昨天在巴厘島宣布，鑒於比特幣可能用於恐怖主義融資、洗錢等的嚴重危害性，印尼政府與央行提醒公眾，不要使用比特幣作為支付手段，因為此種交易行為違法國家貨幣法。而且，由於比特幣缺乏監管，難以保護公眾利益，常給使用者帶來經濟損失。

印尼央行表示，由於數位貨幣比特幣的匿名交易特性，極有可能用於恐怖主義融資與洗錢活動，而且根據央行相關職能部門的統計數據，比特幣先前已被用於恐怖主義活動，其中包括 2015 年發生在首都雅加達的恐怖爆炸事件，當時肇事者威脅商場管理部門並要求大量比特幣作為贖金。

2017 年，印尼央行已透露，由於擔心比特幣可能用於恐怖主義融資、洗錢和販毒，為了維護國家法幣盧比的主導地位，它正在考慮出台新的嚴厲監管措施，從 2018 年起禁止比特幣交易。從 2017 年開始，印尼央行就在進行一項審查，以確定比特幣是否在現有的電子貨幣規則下受到監管，或者是在一個單獨的框架中監管數位貨幣。

印尼央行曾呼籲商家不要接受比特幣作為支付方式，稱印尼銀行不會對因比特幣交易造成的損失負責。印尼金融監管部門也已向散戶發出警告，要求他們遠離比特幣。