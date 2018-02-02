比特幣跌夠了嗎？經濟學家告訴你 做為貨幣只值20美元

比特幣周四跌破 900 美元，距離去年 12 月中旬的歷史天價，跌幅超過 50%，跌夠了嗎？2 位經濟學家認為，如果將比特幣作為貨幣支付工具，那麼價值應該是 20 美元。

比特幣本周 900 美元保衛戰失利，據《Coindesk》網站報價，周四一度跌到 8590 美元，來到近 2 個月來的最低點，距離天價 19000 多美元，跌幅超過 50%，市值也從高檔時的 3600 多億美元縮水到目前 1460 億美元，換句話說，市值 2100 億美元已被蒸發。

比特幣近 3 個月來走勢圖。（圖：Coindesk）

即使比特幣的價格已在 2 個月內被腰斬，但倫敦經濟學院經濟學家 Richard Jackman 和 Toscafund 資產管理經濟學家 Savvas Savouri 仍然認為，比特幣的價值還是被高估了。

《Bussiness Insider》這兩位經濟學家指出，比特幣是以「錢」的形式發展起來，即使是「虛擬」貨幣，但既然是錢，就有錢的價值，須以作為交換工具的需求而定。

根據 Jackman 和 Savour 的估算，比特幣的價值為 20 美元。推算的邏輯如下：

比特幣供應量上限為 2000 萬枚，目前約 1500 萬枚被開挖出，目前作為支付工具的每月交易金額約為 1 億美元，一年就是 12 億美元。如果比特幣和普通貨幣一樣，每枚比特幣每年大約會被交易 4 次。因此我們是在用 6000 萬次的比特幣支付來支撐著 12 億美元的交易量，也就是說，每枚比特幣的價值是 20 美元。