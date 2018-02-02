愛丁堡Ｘ亞維儂 整座城市就是大劇場

撰文 ‧ 楊志弘

夏季歐洲，是藝術女神謬斯的舞台，大城小鎮都不缺精彩的演出。喜歡戲劇，法國「亞維儂藝術節」（Festival d'Avignon）不可錯過；若偏好多元的藝術表演，英國「愛丁堡藝穗節」（Edinburgh Festival Fringe）是首選。

愛丁堡與亞維儂雙城都有宏偉壯觀的古老城堡，同樣被聯合國列為世界文化遺產。雙城的藝術節，均創立於二次大戰後的 1947 年，迄今超過 70 年，活動成熟度已到了「從心所欲」的境界。兩者也都強調走出劇場、走進人群，放縱藝術和古老城市的空間對話。

這兩座城市的藝術節，參演者不只有聞名國際的團隊、巨星，更多的是，尚未成名的小劇團、新秀、街頭藝人、甚至客串演出的業餘表演者。實驗性、原創性和開放性的演出，是兩者共同的亮點。兩者舞台上的演出，固然精彩；但是，更令人難以忘懷的，絕對是不受任何傳統條條框框束縛的舞台下「演出」。

每年夏季，在大約三週的藝術節期間，兩座城市同樣不只是正式劇場有演出，學校教室、餐廳、酒吧、咖啡館、書店、教堂、公園、廣場…… 處處都是演出的場所。演員不是在演出，就是在街上招攬觀眾；觀眾不是在欣賞表演，就是在趕往演出現場的路上。

從早到晚，處處是永不歇息的表演。直到午夜，人聲依舊沸騰，整座城市就是一座永不打烊的大劇場。

人生如戲，戲裡人生。7 月的亞維儂和 8 月的愛丁堡，是你不可錯過的人生大劇場。



來源：《商業周刊》 1577 期

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