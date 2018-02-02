A股2532家公司預告業績 逾六成增長

A股上市公司2017年度業績預告披露工作收官。截至目前，累計2532家上市公司已經披露了2017年度業績預告。整體看，滬市、深市主板、中小板、創業板各具特色，多層次市場延續蓬勃發展的良好勢頭。

滬市方面，已經有634家上市公司預告了2017年業績，占全部滬市公司的45%。從公司層面來看，披露了業績預告的公司中，468家公司預計2017年歸屬于上市公司股東的淨利潤同比增長，占比達74%。

分行業來看，滬市公司中預計淨利潤同比占增長的公司主要集中在化工、機械設備、有色金屬等行業，涉及的公司數量分别為50家、36家、31家。另外，屬于采掘、房地産、醫藥生物等行業的公司也較多。可以看出，滬市業績預增的公司主要集中于周期性行業。

深市方面，共計1915家上市公司披露了2017年度業績預告，其中深市主板298家，中小板901家，創業板716家。深市主板披露率達63%，中小板和創業板更是基本實現全披露。從整體情況來看，2017年深市公司業績情況總體向好。1915家公司中，1212家預計2017年淨利潤實現正增長，占比高達63%。

來源：證券時報

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