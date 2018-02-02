華潤電力(00836-HK)夥母企附屬牽頭設30億人民幣能源基金

華潤電力(00836-HK)公布，2月1日，公司之直接全資附屬公司深圳潤電投資、華潤(集團)之附屬的間接全資附屬公司漢威潤能、獨立第三方國新國潤、全資附屬公司華潤電力工程服務、華潤之間接全資附屬公司華潤投資創業及其他有限合夥人就設立基金訂立有限合夥企業協議。

基金名稱廣東潤創新能源股權投資基金合夥企業(有限合夥)。基金之期限為自基金註冊成立日期起計為期五年，可根據有限合夥企業協議條款延期，但無論如何，基金之期限不得超過七年。

基金主要從事股權投資及產業投資，須獲有關政府部門批准。基金須在下列方面進行投資：生物、垃圾發電項目和耦合發電項目；風電項目：基金不得在中國三北(即西北新疆、甘肅及寧夏；華北內蒙古；東北黑龍江及吉林)之限電嚴重地區投資風能發電項目；微電網、多能互補、儲能等項目；及(能源大數據相關項目。

根據有限合夥企業協議，基金之規模將不超過30億元(人民幣-下同)，其中：普通合夥人深圳潤電投資須出資441萬元，佔基金規模約0.15%；漢威潤能須出資459萬元，佔基金規模約0.15%；及國新國潤須出資100萬元，佔基金規模約0.03%。有限合夥人華潤電力工程服務須出資3.675億元，佔基金規模約12.25%；華潤投資創業須出資3.825億元，佔基金規模約12.75%；及其他有限合夥人須合共出資22.4億元，佔基金規模約74.67%。合夥人作出之出資現時且將來由合夥人經參考基金資金需求及要求公平磋商釐定。

國新國潤為一間於中國成立之有限公司。國新國潤主要從事資產管理、投資管理及投資諮詢。

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