中海油(00883-HK)2018年大幅提升資本開支40-60%

中海油(00883-HK)2018年大幅提升資本開資40-60%，由2017年的500億元人民幣增加至700-800億元。當中51%投放於國內，49%投放於海外；其中勘探佔18%，開發佔65%，生產佔16%。

中海油首席財務官謝尉志於2月1日記者會上介紹，集團海外重點項目，包括英國北部的Buzzard二期，中東的Missan項目，北美洲的Long Lake項目，中美洲的Appomattox項目，非洲的Uganda項目、Egina項目，以及南美洲的Stabroek 項目和Libra項目。

集團預期於2018年將有5個新項目投產，可以為集團提升每天應佔油當量高峰期逾8.2萬桶。分別是美國Stampede油田以及中國海域的潿洲6-13油田、蓬萊19-3油田1/3/8/9區綜合調整項目、東方13-2氣田群和文昌9-2/9-3/10-3氣田群。公司將繼續推動海外重點項目的進展。

集團2018年淨產量目標為470-480百萬桶油當量，其中石油液體佔18%，天然氣佔19%；中國約佔64%，海外約佔36%；淨產量與2017年的469百萬桶油當量相若。

中海油為2018年作經營策略和發展計劃時，是按布倫特每桶油53美元計算，與2017年每桶54.75美元微跌3.2%。

集團將透過勘探、開發和生產一體化，致力提高儲量變現能力和縮短變現周期。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)