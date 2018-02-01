〈TPK法說〉去年EPS 6.63元 今年營運先蹲後跳、首季拚獲利

TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (1) 日召開法說會，去年稅後純益 24 億元，每股純益 6.63 元，擺脫連續 2 年虧損；預期今年營運先蹲後跳，首季營收季減約 35-40%，單季營收約 205-210 億元，營業利益率損平，單季力拚小幅獲利，全年營收不會太差，但受同業價格競爭影響，獲利要維持去年水準則有相當的挑戰性。

宸鴻去年第 4 季合併營收 328.7 億元，年增 33%，季增 7.7%，主要受惠季節性需求與新產品上市效應，推動高階智慧型手機及平板電腦持續出貨所造成；營業毛利 22.1 億元，季減 15.5%，年增 63.7%，營業毛利率 6.7%，季減 2 個百分點，主因產品組合改變，原料成本較高的產品出貨量比重提升，及產能利用率較低的影響。

宸鴻指出，在銷售成本結構方面，原料成本由去年第 3 季 229.7 億元，增加為 256.9 億元，人工成本則因提列直接員工激勵獎金費用，由去年第 3 季 20.4 億元，增加為 21.8 億元，去年第 4 季折舊攤提費用由前季 19.8 億元，降為 18.5 億元。

去年第 4 季營業費用約 14.9 億元，較上季 12.7 億元增加，主要是提列庫藏股轉讓員工認購的相關費用及年度激勵獎金費用。去年第 4 季淨利息費用約 5348 萬元，較前一季 2.1 億元顯著下降，主因大幅減少銀行短期借款；受美元相對人民幣及台幣弱勢影響，去年第 4 季認列外幣兌換損失約 6357 萬元；去年稅後純益 5.91 億元，季減 32%，年增 99.66%，每股純益 1.53 元，季減 35.4%，年增 71.9%。

宸鴻表示，經過兩年來組織再造及優化、聚焦重點客戶、充分利用核心觸控技術與製造的競爭優勢，成果在去年營運績效顯現，去年全年合併營收 1072.1 億元，年增 20.2%；全年總出貨量約 1.7 億，年增 42%；營業毛利 75.3 億元，年增 130.7%；營業費用降至 49.2 億元，營業費用率低於 5%，達成設定的目標。

宸鴻表示，去年第 4 季資本支出 5.8 億元，全年資本支出 46.3 億元，全年 EBITDA 為 126.7 億元，截至去年 12 月 31 日，帳上現金餘額 194 億元，較 2016 年底 204.9 億元減少。

銀行借款餘額合計約 113.1 億元，較 2016 年底銀行借款餘額 293.5 億元大幅減少逾 180 億元。截至去年 12 月 31 日，約有 62.4 億元海外可轉換公司債餘額，2017 年底擁有淨現金部位流動比率達 1.33。

宸鴻今年營運將先蹲後跳，上半年因新舊產品交替，處於淡季，下半年在新產品量產上市下，表現將優次上半年，預期全年營收不會太差，至於獲利部分，在同業價格競爭下，如果要維持去年水準，必須放大出貨量，或提升良率及生產效率，因此具有相當的挑戰性。

宸鴻表示，奈米銀技術已布局 4-5 年，現在逐漸成熟，近期包括美系、韓系及中國客戶詢問度提升，送樣數也明顯成長，在可撓式 OLED 產值高達 200 億美元的商機下，看好奈米銀技術可望成為明年最大動能。

汽車電子部分，去年營收約 30 億元，營收占比約 3%，已打入高級德國車供應鏈，預估明、後年營收占比將放大，以每年成長約 25-30% 預估，2020 年占營收比重可達 5%。