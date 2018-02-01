中方呼籲川普：摒棄冷戰思維、做大利益蛋糕

中國商務部網站今 (1) 日報導，有中國媒體記者問到，美國總統川普昨日發表了他上任後的第一次國情咨文，在發言中他提到，美國不僅僅要公平貿易，更要互惠貿易，同時他還把中國和俄羅斯列為他的競爭對手，說這些國家挑戰了他們的利益、挑戰他們的經濟、挑戰他們的價值觀。

中國商務部新聞發言人高峰表示， 所謂的「互惠貿易」，是基於市場行為的互利共贏，而不是將貿易視為 「 零和遊戲 」 ，不顧國情，以市場開放度作為判斷互惠程度的唯一標準。

高峰說明，希望美方所謂的 「 公平貿易 」 是基於國際規則的公平貿易，而不是將單邊標準淩駕於國際規則之上，在貿易領域，中國更傾向於把美方視作 「 夥伴 」 。事實上，中美雙方在經貿領域已經成為密不可分的合作夥伴，「你中有我、我中有你」。

目前，中美互為最重要的貿易夥伴和投資來源地。2017 年雙邊貿易額突破了 5800 億美元。正如中國國家習近平主席指出的，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方經貿合作給兩國和兩國人民帶來了巨大的利益。

高峰表示，希望美方摒棄冷戰思維，不要把經貿問題政治化，真正順應兩國企業呼聲，務實推進雙邊的經貿合作，不斷做大共同利益的蛋糕，推動中美經貿關係沿著正確的方向前行。