美國增產成阻礙 油價想攀上70美元有點難

《路透社》週三 (31 日) 最新調查顯示，雖然石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯等產油國，持續執行減產協議，但在美國原油不斷增產的情況下，2018 年，油價恐難漲至 70 美元以上。

《路透社》調查了 34 名經濟學家、分析師的看法，據預估，布蘭特原油 2018 年平均價格，為每桶 62.37 美元，高於上個月的預估值 (59.88 美元)。

經濟學人智庫 (Economist Intelligence Unit) 分析師 Cailin Birch 表示，市場需求穩定成長、中東地緣政治風險等因素，有助支撐油價；不過，美國增產速度強勁，將使價格難以漲至 70 美元。

布蘭特原油價格，已連續 5 個月走揚，1 月均價為 69 美元左右，但分析師研判，漲幅再創高的可能性不大。

據估計，美國原油產量，將持續增加，達到每天 1,000 萬桶 (1 月中旬已達 988 萬桶水準)；自 2016 年中以來，美國原油產量，已成長逾 17%，和沙烏地阿拉伯不相上下，僅次於俄羅斯 (2017 年平均每日 1,098 萬桶)。

信評機構 CRISIL 研究部門主管 Rahul Prithiani 指出，受美國增產影響，2018 年油價會落在每桶 62 至 67 美元之間。

分析師稱，世界最大原油消費市場─亞洲，近期開始進口美國原油；預估 2018 年美國輕質原油均價為 58.11 美元，高於 2017 年 12 月的預估值 (55.78 美元)。

OPEC 與俄羅斯等產油國，自 2017 年 1 月起，開始執行減產協議，藉以支撐油價，原定結束時間為 2018 年底，如今可能「加碼」延長至 2019 年。

然而，Interfax Energy 能源公司旗下 Global Gas Analytics 的分析師 Abhishek Kumar 認為，市場供需會在 2018 年取得平衡，減產協議不太可能延續到 2019 年。