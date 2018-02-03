電動機車超級快充 凱勝搶進兆元市場

【撰文／張文赫】

全國機車現在大概有幾千萬輛，在空汙越趨嚴重的情況下，許多人認為機車是移動汙染源，在改善汙染的情況下，認為從機車先行切入，是較為理想的做法，目前行政院長賴清德喊出 2030 年要全面推動電動車，全台灣機車總數為 1300 萬台以上，距離 2030 年還有 13 年時間，也就是說未來每年燃油機車退換電動機車數量，有機會達到每年 100 萬台。而去年上牌電動機車數量已經一舉上升到 5 萬台，其中九成幾乎都是換電式的電動機車。看似消費者對於換電的模式比較有意願，但這個和燃油車加油完全不同的模式，會成為消費者最終的意願嗎？ 凱勝綠能為了布局兆元產業，推出「電動機車超級快充系統 4.0」，標榜 6 至 15 分鐘即可充飽電！我們特地前往台中拜訪凱勝綠能 (2246)，來了解這個足以媲美加油速度的快充，是否能提高消費者願意換動電動車的意願。

凱勝整合出符合公規的快充

台灣的交通模式較特殊，民眾喜歡騎機車來解決上下班交通，從電動機車開始發展這些年以來，電動機車的性能及電池充電方便性問題、續航力問題、價格問題等，一直是民眾無法狠下心來換購電動機車的最重要因素。隨著台灣各電動機車廠的研究發展下，電動機車的性能以及續航力已經普遍受到民眾認可，唯獨就是充電方便性遲遲難以突破，這兩年 Gogoro 電動機車以電池租賃及交換電池的營運方式，在充電方便性這塊已經有所突破了民眾的需求。

電池交換方式由於受限於電池規格的一致性，以及換下來的電池在電池櫃的充電時間周轉率，許多電動機車業者不完全認同換電方式作為長期的發展方向，且很多民眾希望的是讓電動機車充電像加油一樣方便，甚至更方便，這樣才能做到無差別模式切換購電動機車。去年在因緣際會下，台灣本土汽車商找上凱勝綠能來尋求充電方式的可能性，凱勝結合「長利科技」的超級快充電池、「起而行綠能」的充電器及通訊界面、「能海電能」遍布全省的超級充電站營運服務、「強德」的電池模組、「漢穎科技」的 bms 板、「富譽系統」及「遠易通」的多卡通系統等，研發出能在 6～15 分鐘內快速充電系統，希望能做到機車充電能像加油一樣方便，充電地點更多元化，讓消費者無差別轉換電動機車。

快充式 VS 換電式怎麼選？

現在換電站規格尚無國際標準，但是充電站全世界已有 IEC 的國際標準，只是還沒有廠商正式切入這個標準，凱勝當領頭羊，將快充電池做到規格化公版來符合國際標準，而且設計出符合各機車品牌商需要的電池，車商可以自行選擇要推出什麼樣的車款，解決了電動機車續行力及充電速度需求的問題。值得一提的是，G 牌電動車有 2 顆電池，相當占空間，但是凱勝的快充電池就像手機不能自行更換電池原理一樣，只需要一個符合標準的充電接口就可以充電，少了設計電池插拔的有限設計位置，廠商可以在車輛各個空間去設計電池置放位置，便能設計出更大電池容量及續航力的電動機車，最佳重心配置，車商更可在設計車款時，樣式也不會因電池位置而被侷限。

不可否認的是 G 牌帶起了電動機車的風氣，只是他的換電站每座只有 8 顆電池，能供給 4 台車的換電池量，如果是第 5 台車需要換電池，須要等上 4～5 個小時，或是要騎到下個換電站，因此需要設計很多的換電站，儲備大量的電池才能解決這個問題，成本相對也較高。那以消費者的角度來看，到底是換電好還是充電好？隨電池科技進步與成本下降，普通重型電動機車已做到快充 10 分鐘可行駛 60～70 公里的水準，而且在正常使用下，電池壽命拉長至 8 年。而快充的費用僅為換電的三分之一，若搭配電池租賃業務，還可將電池壽命風險轉嫁，擁車、使用成本，比換電式電動機車、比傳統燃油引擎機車更低。

目前台灣電動機車的趨勢仍然以換電為主，但交換電池本身是個燒錢的策略，快充站每站建置費用僅約 60～80 萬元，不到換電站成本的一半，不僅如此，相較於換電站只能供給 8 顆電池，能海提供的快充站是 1 對 3 的版本，3 個充電樁就可容納 20 台車，也可以節省 5 個小時等待時間，在使用效率上方便許多。可以發現到，機車品牌宏佳騰也提到，今年會發表的電動車款，目前開發方向也是以快充為主，發現到消費者如果選用換電式的電動機車，就會被其換電方案綁死，不見得符合多數車主需求。

電池是快速充電的核心

快充的概念是希望用 3～4 倍的速度給予電流，而長利的電池是否能接受這麼短時間內導入大量的電流？並不是任何的電池都經的起快速充電的折磨，而長利的電池是磷酸鋰鐵電池，相比 Gogoro 以及特斯拉使用的鋰三元電池，有較高的安全性，電池的使用壽命也比較長，而且可以支持快速充電，因為鋰三元電池如果碰到大電流的放電，溫度會升的很快，因此不能接受快充。而電池的壽命也是影響到消費者是否願意換購，鋰三元電池大概能接受 500 次的充放電，如果以 2 天充電一次來算，大約電池壽命是 2 年半，而鋰鐵電池的壽命是鋰三元的 2 倍多以上。且長利電池連材料都是台灣供應，在未來對於電池的售後服務及維修都更具有方便性。

來源：《萬寶週刊》 1266 期

更多精彩內容請至 《萬寶週刊》