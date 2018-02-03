距離農曆新年假期剩下不到十個交易日，已是考慮該不該抱股過年與該抱何種股票過年的時候，在國際股市仍持強下，除了汰弱留強的基本原則外，還可從基本面、法人籌碼與技術面等面向判斷。

【文／黃俊超】

延續去年的強勢格局，加上美國股市氣勢如虹，台股在整個元月分的二二個交易日當中，僅有六個交易日出現黑Ｋ棒且收跌，雖是不及香港股市連續十四個交易日上漲（當中有兩天黑Ｋ棒），不過已足以帶動台股站上久違的一萬一千點，近日縱使波動加劇，然中多架構未遭破壞，個股仍有持續表態空間可以期待。

美十年期公債殖利率走升

根據過去二○餘年加權指數的統計數據，二、三月上漲機率僅低於十二月，然而仍分別有七一％與六七％的上漲機會，且平均上漲幅度都超過二％，而近期必須留意的變數，在於美元指數與新台幣匯率，可能會出現匯兌上不小的變數，不過在外資資金持續匯入之下，台股仍有持續盤堅向上的空間。

匯損越接近季底財報公告，對盤面影響將跟著升溫，不過目前美國、德國、法國、香港、日本與韓國等主要股市，多屬頻創新高的強勢狀態，就連中國上證指數也已突破三五○○點，股市多頭派對尚未停歇。不過農曆年後股市變數恐將逐步浮現，如鮑威爾將接掌美國聯準會，台灣央行總裁也將有新人選。

另外，美國十年期公債殖利率上升，並已突破二．七％，在 Fed 將持續升息下，預期匯率、債市的波動，對於股市的影響性將會增加。抱股過年與否可從幾個面向著手，一是法人連續買超與技術面強勢的個股，預期年後仍有機會持續表態，第二則因美元弱勢加上升息，台幣升值相關概念股也可以留意。

倘若操作步調沒那麼快，則可回頭留意兩個區塊，一是低基期個股，若為科技股，則可運用同族群之內的比價效應，來觀察相對落後補漲的機會，而傳產股則仍有不少個股股價仍停留在萬點之下，並非是獲利不佳，只是市場並沒那麼青睞，二是具有殖利率保護的個股，三月起將隨著行事曆越來越受重視。

在短期之內，科技類股仍為盤面主流，是操作焦點所在，盤面強勢一是漲價題材輪動格局，又以矽晶圓在台積電背書下表現最為整齊，另外被動元件、MOSFET、二極體等基本面也不錯；二是 ASIC 隨ＡＩ及物聯網市場迅速成長，創意飆漲後，智原與世芯ＫＹ跟上腳步。

第三為電競產業，微星股價破百，技嘉、宏碁、曜越等跟進大漲，部分也重疊比特幣挖礦題材。第四為蘋果相關股，雖然銷售不佳的消息頻傳，然而３Ｄ感測依舊是市場焦點，尤其是砷化鎵族群。此外，不少供應鏈股價已是跌深，或有反彈機會，重頭戲在二月一日蘋果財報。

來源：《先探投資週刊》 1972 期

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