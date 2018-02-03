無人商店還有誰受惠？

【撰文／王榮旭】

大盤兩次挑戰 11270 失利，短線漲多拉回修正，個股也要留意價創高爆量上影線或黑 K 棒，如去年底看好矽晶圓今年元月將再漲價，上週合晶 (6182) 衝到 55.8 元，短線大漲 3 成，環球晶 (6488) 漲到 489 元，前期提到近 500 元大關不排除整理，這幾天環球晶真的跌回來到 438 元，合晶也跌回 48.2 元，跌幅超過 1 成，不只矽晶圓，被動元件也漲多拉回，基本面沒變，短線洗盤後應該會再起來，農曆年前選股抱過年基期不能太高，這也是蘋果財報利空重挫，跌深的蘋概股反而上漲的原因，充其量是反彈，今年上半年蘋果商機在智慧音箱，良維 (6290) 擁 HomePod 電源線大單，不僅營收好，毛利高將帶動獲利，整理姿態高，下半年蘋果 i8 大改款聚焦在 6.1 吋 LCD，觸控改為外掛 TPKKY(6290) 及 GIS-KY(6456) 受惠，但今年的最具想像空間的恐怕不在日趨飽和的智慧手機上，美國電商網路股大漲超越蘋果點出線上、線下整合的新零售商機將大爆發，就從亞馬遜無人商店開始。

無人商店概念股大漲

去年 7 月中國電商龍頭阿里巴巴推出第一家無人概念店「淘咖啡」，今年 1/22 亞馬遜也正式在西雅圖開出第一家無人商店「Amazon Go」，中國及美國兩大電商都佈局無人商店，不只是節省人力成本，消費者可節省排隊結帳時間，並且不需要與人打交道擁有更多購物隱私，廠商則可透過大數據分析追蹤消費者需求做更精準的行銷，從消費者進門用 3D 臉部辨識及手機 NFC 辨識身分開始，到取得貨架上帶有 FRID 標籤的產品，最後無需等待直接走出無人商店，已經完成產品辨識掃描及手機支付扣款，部份台灣廠商也已經打入無人商店供應鏈，如長期與亞馬遜合作的元太 (8069)，目前已經是全球電子紙貨架標籤 (ESL) 龍頭，透過電子標籤可大量並且迅速改標，也可減少人工改標可能發生的錯誤，元太受惠新零售商機，電子標籤營收佔比快速提升，估 106 年 EPS 將達 2.5～3 元，105 年 EPS 1.69 元、104 年 EPS 0.47 元比較起來獲利呈現逐年躍增的趨勢。

來源：《萬寶週刊》 1266 期

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