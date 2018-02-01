傳中國鋼鐵冬季限產延長 鋼鐵期貨價格上揚

中國鋼鐵期貨在連跌 4 天之後，周四上漲，傳部分鋼鐵廠冬季限產將延長兩個月。

據《路透》報導，上海期貨交易所交易最熱絡的螺紋鋼期貨，下午上漲 0.9%，至每噸 3953 元人民幣。

據上海一位鋼鐵貿易商表示，由於市場預計限產會延長一段時間，因此即使實際需求疲弱，仍能提振市場情緒。

中國去年以來，在北方工業重鎮實施鋼鐵及其他重污染行業的冬季限產政策，以改進空氣品質。據知情人士說，河北省政府正考慮延長限產時間，將原本至 3 月 15 日終止時間，進一步延至 5 月 15 日。只是目前最終計畫還未決定，可能仍有變數。

河北省鋼鐵產量約占全國總產量的 5 分之 1。

除北方之外，中國政府共要求 28 個城市的生產商，在 11 月中旬至 3 月中旬減產，以減少空氣污染。

做為鋼廠的生產原料，大連商品交易所鐵礦砂的價格則下滑 0.3%，至每噸 510 元人民幣，主因是擔心鋼廠減產時間延長，需求將因而減少。

股市方面，中國兩家最大鋼鐵集團上市子公司的股價周四大幅上揚。上海股市寶鋼股份 (600019-CN) 升幅一度多達 5.7%，至 10.55 元人民幣，深圳股市河鋼股份 (000709-CN) 上漲 2.2%，但午後兩支股票均見漲幅縮減，河鋼甚至轉跌。