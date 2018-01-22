中國港口進口鐵礦砂存量屢創新高 因冬季鋼鐵限產抑制短期消耗量

彭博社報導指出，中國的港口進口的鐵礦砂推積如山，存量屢創新高，供應充足。中國是鐵礦砂的最大進口國，而北京的決策者在冬季限制鋼鐵產量，抑制了短期內鐵礦砂的消耗量，然而全球的鐵礦砂開採商仍在持續增加供應。



根據鋼之家數據，中國港口進口鐵礦砂存量，截至上週五取得連續第 14 周增加，達到 1.5443 億公噸，創下 2014 年以的最長一波連續上揚周期。根據彭博計算，按照 2017 年的平均日進口量，這相當於 50 天的進口量。



鐵礦砂價格上個月飆升到符合牛市的標準，因為中國為了控制汙染而限制冬季鋼鐵生產，被認為有助於支撐高品質鐵礦砂需求，而將來限產措施取消之後，鐵礦砂需求也有機會反彈。



但是現在部分分析師對於存量高漲提出警告。巴克萊上週就表示，當限產措施放鬆之後，鋼鐵廠獲利能力下降，將促使他們轉向低品質鐵礦砂，而這種鐵礦砂在港口大量堆積。



上海有色網負責國際業務的 Ian Roper 表示，鐵礦砂顯然供應過剩，當前中國削減鋼鐵產量，但是進口量仍如第四季般強勁。基本面將再次成為價格的驅動力量。不過短期內還不太可能。在冬季限產過去之後，鋼鐵需求應會旺盛。



根據金屬導報數據，青島港 62% 品級鐵礦砂現貨價格上週五上漲 2.5%，報每公噸 76.75 美元。今年以來鐵礦砂價格上漲 5.7%，對力拓等主要生產商來說是個利多因素。



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