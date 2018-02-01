15家中企通過英國資格預審 有望參與英國核電項目

“中廣核與法國電力集團、英國政府簽署英國核電項目一攬子協議以來，各項工作有序推進，目前已有15家中國企業通過欣克利角C項目資格預審，7家企業參與分包”。1月31日，中國廣核集團董事長賀禹在參加中英企業家委員會活動時，作為中方代表向中英兩國領導人介紹了中國在英國及歐洲最大投資項目的進展。

中國廣核集團目前在運在建核電裝機容量共3174萬千瓦，是我國最大、全球第三大核電企業。2015年10月，在中英兩國領導人的見證下，中廣核與法國電力集團簽署了《英國核電項目投資協議》。2016年9月，中廣核與英國政府、法國電力集團正式簽署了欣克利角C核電項目最終投資協議等英國新建核電項目一攬子合作協議，英國核電項目實質性啓動。

根據協議，中廣核將參股建設欣克利角C項目(HPC)和塞茲維爾C項目(SZC)，控股建設布拉德韋爾B項目(BRB)，并開展中國自主三代核電技術“華龍一号”在英國的通用設計審查(GDA)。華龍一号通過GDA後，將在BRB項目進行建設，這是我國自主核電技術首次落地西方發達國家。英國核電項目是我國在英國及歐洲最大的投資項目，被譽為“開啓中英合作黃金時代的旗艦項目”。

賀禹表示，英國核電項目自協議簽署以來，各項工作有序推進，中廣核已投入17億英鎊。欣克利角C項目推進順利，目前現場一派忙碌景象，整個施工現場面積相當于245個足球場，是目前全歐洲最大的建築工地。欣克利角C項目挖掘和運輸的土石方將達到420萬噸，混凝土使用量達到300萬噸，這是可容納74500人的英國卡迪夫千禧體育場的75倍。整個項目將使用23000噸鋼筋，相當于從倫敦到羅馬的鐵路鋼筋用量。高峰期，每天有5600人參與現場施工。“中廣核將積極分享廣東台山項目全球EPR首堆建設經驗，與法國電力集團共同做好項目投資與進度控制，打造國際核電标杆工程。”

與此同時，塞茲維爾C項目和布拉德韋爾B項目前期準備工作有序開展，布拉德韋爾B項目已啓動廠址适應性階段地質勘探工作。此外，華龍一号英國通用設計審查工作于2017年1月啓動，目前已進入第二階段，正在按計劃推進，計劃今年底進入第三階段。

賀禹透露，中廣核積極推進兩國核電供應鏈企業間的合作，已有10家英國企業通過中方資格審查，參與中國的核電項目及華龍一号通用設計審查，合作金額達3億英鎊;15家中國企業通過英方資格預審，7家企業參與分包。此外，中廣核與英國羅爾斯-羅伊斯公司在儀控領域進行了合作，與英國鈾濃縮公司(URENCO)在濃縮鈾供應方面進行了合作。

中廣核牽頭的中英核能合作，已成為當前中英經貿領域新興的戰略焦點之一，為中英經貿關系貢獻了新的增長點，為中英經貿合作樹立了成功的樣板。

來源：21世紀經濟報道

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