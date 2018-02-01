國家稅務總局：2017年營改增減稅9186億元

據中國證券網消息，國家稅務總局政策法規司副司長王世宇2月1日在國家稅務總局新聞發布會上介紹，2017年重點落實和完善全面推開營改增政策，全年共減稅9186億元，比2016年增加3450億元。

王世宇表示，新增減稅較多主要是由于以下幾個因素：全面推開營改增試點從2016年5月1日起實施，2017年有四個月翹尾減稅;2016年購進不動産進項稅額當年抵扣60%，另外40%結轉到2017年抵扣;增值稅稅率四檔改三檔政策從2017年7月1日起實施，7-12月減稅147億元;随着培訓力度的加大和納稅人對政策熟悉度的增強，抵扣進一步增加。

同時，落實去年出台的小型微利企業所得稅減半征收擴圍等稅收優惠政策也取得明顯成效。2017年稅務部門實施小型微利企業所得稅減半征收政策共減稅454億元，其中小型微利企業所得稅減半征收範圍從年應納稅所得額30萬元擴大到50萬元，減稅128億元。提高科技型中小企業研發費用稅前加計扣除比例、開展創業投資企業和天使投資個人有關稅收政策試點、商業健康險稅前扣除政策試點以及部分延續實施的稅收優惠政策合計減稅200多億元。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)