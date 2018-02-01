商用機交貨量將創新高 波音Q4財報告捷 股價大漲

飛機製造商波音公司於 30 日公佈 2017 年第 4 季財報，淨利較上一年同期成長近 1 倍，營收與每股盈餘皆高於分析師預期，同時公司預測，今年的商用飛機交貨量，將創歷史新高，波音收盤股價大漲近 5%，過去 1 年股價已漲 116.8%。

波音股價日線走勢圖

波音收盤股價上漲 4.93%，收逾每股 354.37 美元，截至去 12 月 31 日的第 4 季主要財報數字為下：

每股盈餘： 3.06 美元，高於 Thomson Reuters 預期的 2.89 美元

營收：253.7 億美元，高於 Thomson Reuters 預期的 246.9 億美元，較上一年同期上漲 9%

淨利： 31.3 億美元或是每股 5.18 美元，上一年同期為 16.3 億美元或是每股 2.59 美元

波音公司預計今年的營收為 960 億美元至 980 億美元之間，每股盈餘則為 15.90 美元至 16.10 美元之間，預計將交貨 810 架至 815 架商用飛機，高於 2017 年的 763 架交貨紀錄。

波音旗下 3 大部門商用飛機部門 (commercial airplanes division)、防禦部門 (defense business) 與全球服務部門 (global services business) 的未完成訂單都有所增加，預計未結訂單金額達 4880 億美元。

商用飛機部門

商用飛機部門共接單 912 架飛機，未交貨訂單創歷史新高達 5864 架。波音開始生產備受期待的 777X 飛機，預計 2019 年可投入市場，而公司的主要飛機 737 MAX 系列，訂單在季末超過 4300 台。

防禦部門

波音的防禦業務，在 2017 年完成 500 億美元的訂單，其中 40％來自國際客戶，該部門包括航太和安全業務，上一季共交貨 42 架飛機和 1 顆衛星。波音表示，公司計劃今年將 18 架飛機交貨給空軍。

全球服務部門

服務部門截至 2017 年止，訂單額達 60 億美元，公司預計未來 10 年，該部門的業務價值至少達 2.6 兆美元，因為對波音飛機的維修和零件組需求將持續上升。

波音股價飆升

1 月份道瓊工業平均指數共上漲 1431 點，其中波音帶來的漲幅約為 409 點，為道瓊指數中，漲幅最大的個股，在川普擔任總統期間，漲幅為 20.1％，過去 3 個月上漲 37.3％，過去 6 個月漲幅為 46.1％，過去 12 個月漲幅為 116.8％，在這幾個時間，皆為道瓊指數中表現最好的。