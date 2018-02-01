Fed暗示3月升息 美元回神小反彈

美國聯準會 (Fed) 日前決議，維持基準利率不變，並強調將「進一步」升息；市場預期，Fed 在 3 月升息的機率頗高，受此消息影響，週四 (1 日) 美元小幅反彈。

週四美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數 (DXY)，來到 89.127，自近 3 年低點 (88.483) 反彈。

美元兌日圓小漲 0.2%，至 109.36 日圓，從上週五觸及的 4 個月低點 (108.280 日圓) 回升。

歐元兌美元自前一天的高點 (1.2475 歐元)，拉回至 1.2417 歐元。

Fed 主席葉倫任內最後一次政策會議，決議維持基準利率不變，並強調計畫「進一步」升息，等同替下任主席鮑威爾，喊出了 3 月升息的基調。

聯邦公開市場委員會在週三的聲明中表示，經濟情勢的變化，讓我們有理由以漸進步調，進一步調升聯邦資金利率。

由聲明內容可看出，Fed 認為，經濟成長轉強，且對通膨率升至 2% 的目標，更有信心。

巴克萊 (Barclays) 分析師 Shin Kadota 認為，Fed 傳達的訊息，略偏鷹派，但美元反應有限，因為 Fed 的決議，並不令人意外。

Kadota 說，美元已有回穩跡象，若經濟數據樂觀，美元可望進一步反彈。

1 月迄今，美元指數已下跌 3.2%，市場期盼，亮眼的經濟數據，能提供疲弱美元，一個喘息的機會；即將公布的經濟數據，包括美國非農業就業人數、ISM 製造業指數等。