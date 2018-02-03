〈觀察〉SM市場有變數 台廠利差空間恐受擠壓

近來 SM(苯乙烯) 市場受惠需求支撐，加上中國庫存水位降低，價格漲勢再起，不過，中國最快農曆年節前，就會公布對台韓美的 SM 反傾銷初步裁定，屆時 SM 市場可能面臨重整，預料此將是今年 Q1 市場最大變數。

中國目前 SM 年產能約 500 萬噸，每年還會至國外進口 300 萬噸，對 SM 的年需求合計約為 800 萬噸，若其對台韓美進口 SM 反傾銷裁定出爐後，確定反傾銷一事成立，中國 SM 市場需求將遠大於供給，恐使中國 SM 價格面臨暴漲情況，對下游產品發展相當不利。

據了解，國內 SM 廠中，僅台化 (1326-TW) 出貨 SM 供應其位於中國的寧波廠使用，而國喬 (1312-TW) 與台苯 (1310-TW) 則以內銷為主，若反傾銷成立後，除可能造成中國 SM 現貨行情因此暴漲外，還可能使韓國每年進口至中國的 100 萬噸 SM 貨源，轉移陣地出貨至台灣，進而壓縮台灣 SM 市場價格，使台廠利差空間下滑。

中國最快將於農曆年節前，公布對台韓美 SM 反傾銷初步裁定，若反傾銷初判成立，SM 市場可能因此面臨重整，成為今年第 1 季市場最大變數，也恐連帶影響下游 ABS 行情。