【異動股】*ST海潤(600401-CN)股價跌破1元 時隔12年A股重現“仙股”

今日早盤，*ST海潤(600401-CN)跌停價開盤，股價報0.97元，低于票面價值1元。

1月30日晚*ST海潤公告稱，公司2017年預計虧損23.7億元～28.4億元，公司預計將在2017年年度報告披露後被實施退市風險警示。

作為光伏行業的代表性企業,*ST海潤曾有過風光的時候，那是在2010年以前，國家曾大力扶持光伏行業，光伏也曾被視為朝陽産業。但随着行業紅利時代的結束,以及歐美紛紛出台相關政策,導緻大的光伏行業出現了資金困難，其中就包括了*ST海潤。

目前，*ST海潤雖然是國内光伏行業最大的晶矽太陽能電池企業之一，但卻自2015年起即陷入虧損狀態。公司的前董事長、大股東楊懷進曾被證監會處以5年禁入市場等嚴厲的監管措施。公司如今也是官司纏身，訴訟不斷。期間，公司曾引進了外部資本力量孟廣寶團隊對公司進行管理和實際控制。但在2017年7月，獨立董事對孟廣寶團隊“逼宮”，公司管理層之間的矛盾由此曝光于天下。最終，由于種種原因,孟廣寶及其華君系團隊最終離開了*ST海潤。

截止發稿，*ST海潤股價為0.97元/股，近30萬手賣單封盤，股價就跌至1元以下，成為自2006年以來的首隻名副其實低于1元的“仙股”。據查詢發現，上一次“仙股”集中出沒，是在2005年和2006年。尤其是2005年7月曾大範圍出現過1元以下的股票，當時一度有10隻1元以下的仙股，堪稱“黑色”7月。

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