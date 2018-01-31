華爾街生態圈：春風得意的投行家與落寞的交易員

摘要：美國規模最大的五家銀行的投行收入去年年增率增幅高達 17%，獎金池隨之擴增。相比之下，交易部門則慘不忍睹，美國銀行的股票交易業務獎金池就因此縮水了 5%……

同一個華爾街，甚至是同一家銀行，卻上演着截然不同的「雙城記」故事。

在投行家們喜滋滋地數着年終獎金的時候，做交易的金融家們鬱悶不已。

彭博社援引知情人消息稱，摩根大通和高盛集團給員工分發了總計 1 億美元的獎金，投行部門 2017 年的獎金池增長了 5%。美銀美林投行部門獎金池增長了 5%-10%。

相比之下，摩根大通和高盛的固定收益交易部門的年終獎金則大幅減少了 12%。美國銀行的股票交易部門獎金池縮水了 5%，現金股票交易部門的獎金池縮減的更厲害。

原因很簡單：投行業務 2017 年賺得盆滿缽滿，交易業務則因為歷史罕見的低波動而慘不忍睹……

美國規模最大的五家銀行，投行收入去年合計為 310 億美元，年增率增幅高達 17%。其中，美國銀行的投行業務營收至少創出了十年最高紀錄。

下圖清晰地展示了五大銀行的投行業務和交易業務的分野。可以看出，五家銀行投行業務全線增長， 而股票交易和固收業務則近乎全線滑落：

湯森路透數據顯示，2017 年併購交易總額達到 3.5 兆美元，交易額連續四年超過 3 兆美元，也創下了歷史紀錄。

據跟蹤全球 12 家最大銀行的數據公司 Coalition，2017 年上半年，一項專注於上市期權的股票衍生品業務收入美國市場年增率萎縮 41%，全球市場則下降 28%。Coalition 的數據還顯示，自 2012 年以來，銀行從事股票衍生品業務的員工數量減少約 10%。

『新聞來源／華爾街見聞』