酷派集團(02369-HK)已向聯交所提交獨立核數師報告草擬稿

酷派集團(02369-HK)周三晚間公布，公司已向聯交所呈遞公司之獨立核數師報告草擬稿供其審閱。公司近期已委任新董事、調任現有董事及變更公司秘書，以改進公司董事會組成及企業管治。

董事會已采取進一步措施，以回應核數師之查詢，并成立由6名董事(即梁兆基、林霆峰、梁銳、吳偉雄、謝維信及陳敬忠，彼等概不知悉相關交易，亦并未于相關交易中參與決策程序或簽立任何協議)組成之新獨立董事委員會，以研究及調查未決核數事宜。

此外，公司已與銀行商議一份新融資安排，該份安排目前正由該銀行進行内部審批。如公司日期為2018年1月26日之公告所述，公司附屬公司宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司已就侵害發明專利權，對4名被告提起6項訴訟。

如公司日期為2018年1月16日之公告所述，公司三間附屬公司近期已解決與上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行之一項訴訟。

董事會謹此宣布，向核數師提供所有必要資料及文件以履行及完成2016年年度業績之審計程序仍在進行中。公司正持續與核數師通力合作，并借助其充足之人力資源與專業經驗，以盡快刊發2016年年度業績及寄發2016年年報。同時，公司將繼續準備以遵守復牌條件。

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