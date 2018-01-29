〈中華電拚5G〉最快今年底5G終端產品問世 明年布建10座以上基地台

中華電 (2412-TW) 今 (29) 日宣布組成 5G 國家隊，加速推動 5G 商用，執行副總林國豐指出，最快在今年底明年初，可望有 5G 終端產品問世，將先建置 5G 實驗網路進行相關驗證，預計在 2019-2020 年布建 10 座以上 5G 基地台，首波實驗場域將選定台北信義計畫區、台北國際會議中心、台北流行音樂中心等地點，南部也會有 1-2 個測試地點。

中華電與產官學約 40 個機構及企業結盟，共同組成 5G 國家隊，將建構端到端的 5G 產業鏈，預計 2020 年實現台灣 5G 預商用，林國豐表示，目前聯發科 (2454-TW) 已經有可以實際驗證測試 5G 的終端，但還需要再進一步縮小到可以商用化的大小，到時會將是約 1 支智慧手機的大小。

華碩也在積研發 5G 終端產品。(鉅亨網記者楊伶雯攝)

林國豐說，今年底將在中華電信研究院布建 5G 實驗網路，進行電波跟室內室外涵蓋等的驗證，最快在今年底或明年初可以有 5G 的終端產品問世。

他表示，5G 成熟完整的規格約是在 2019 年，預計在 2019-2020 年的終端產品除了宏達電 (2498-TW)、華碩 (2357-TW) 的 5G 智慧手機之外，還將包括 VR/AR、智慧眼鏡、基地台、SDN、物聯網、工業電腦等，可望在 2020 年前開始互聯互通測試。

林國豐指出，預計 2019-2020 年布建 10 座以上 5G 基地台，實驗場域首波選定台北市信義計畫區、台北國際會議中心、台北流行音樂中心做為測試的實驗場域，目標 2020 年 5G 上線商用。