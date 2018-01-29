〈中華電拚5G〉OPPO明年發表可商用5G手機 台廠不落後

5G 被視為全球未來重要商機，各智慧手機品牌廠也是加速布局，中華電 (2412-TW) 今 (29) 日組成 5G 國家隊，重要合作夥伴包括宏達電 (2412-TW) 及華碩(2357-TW)，最快可望於明年推出 5G 手機；另一方面，中國手機品牌 OPPO 則加入 Qualcomm Technologies 「5G 領航」計畫，宣布將在明年發表可商用的 5G 手機。

OPPO 指出，通過 5G 領航計畫，Qualcomm Technologies 將提供完整的射頻 (Radio Frequency) 解決方案，協助 OPPO 創造全新的 5G 行動科技生活體驗；OPPO 首席執行官陳明永表示，5G 行動網路將改變全球行動產業格局，手機將成為萬物互聯的核心終端設備。

他指出，OPPO 在 5G 領域有深厚的技術累積，未來將持續加大 5G、AI 等變革性技術的研發投入， 今年將加速全球市場布局，進入日本等發達國家市場。

OPPO 副總裁吳恒表示，5G 時代對手機行業是前所未有的新時代，將與產業鏈上下游夥伴合作，共同把握全球 5G 的機會，計畫明年發布可商用的 5G 手機。

OPPO 指出，一直堅持圍繞用戶核心需求進行技術創新，持續布局 5G 等先進技術，早在 2015 年初，就正式成立 5G 通訊標準團隊，招募多名具有長期國際標準經驗的專家，目前 5G 研究實力在手機企業裡處於領先水準。

宏達電展示模擬 5G 環境的手機下載速度高達 809.58Mbps。(鉅亨網記者楊伶雯攝)

中華電今日成立 5G 國家隊，宏達電及華碩也在會場展示模擬 5G 環境的智慧手機，依據中華電執行副總林國豐的預估，市場認為，宏達電的 5G 手機也可望在 2019 年問世，且除了手機之外，還將包括在 VR/AR 上對應 5G 的布局。