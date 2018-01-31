油價上漲助推歐元區通膨超預期 歐央行寬鬆壓力加大

摘要：歐元區 1 月 CPI 年增率初值 1.3%，超過了市場預期的 1.2%，其中「貢獻」最大的是能源價格，上漲 2.1%。

今天（31 日）歐盟統計局公布數據顯示，歐元區 1 月 CPI 年增率初值 1.3%，超過了市場預期的 1.2%，此前一個月該數值為 1.4%。

此外，歐元區 1 月核心 CPI 年增率初值 1%，符合市場預期，但較前值 0.9% 有所提升。

分項數據來看，1 月對通膨「貢獻」最大的是能源價格，上漲 2.1%；其次是食品酒水及煙草，上漲 1.9%。服務業價格指數 1 月上漲 1.2%，非能源類工業品價格上漲 0.6%。

（圖片來自歐盟統計局）

同步公布的數據還顯示，歐元區 12 月失業率沒有變化，仍然維持在 8.7%，符合預期，這也是 2009 年 1 月以來最低水平。

數據公布後，歐元兌美元匯率變化不大，目前報 1.2451。

此前公布的數據顯示，歐元區經濟延續強勁的上漲勢頭，2017 年歐元區 GDP 增長 2.5%，創下十年以來最高水平。第四季 GDP 環比增長 0.6%，實現了連續 19 個季度的擴張。

在經濟持續強勁的背景下，通膨水平成了市場對歐洲央行下一步行動的重要依據。

值得注意的是，目前油價和歐元都在走高，雙雙超過歐洲央行此前的預期，這讓市場更難以琢磨歐洲央行退出量化寬鬆政策的步伐。

一方面，油價上漲將在一定程度上推升歐元區通膨水平，讓鷹派更有理由要求歐洲央行制定一個結束 2.6 兆歐元債券購買計劃的具體日期。

另一方面，歐元走強又會緩和通膨水平，這樣的不確定性給了偏鴿派繼續觀望的理由。

本月 25 日的歐洲央行議息會議維持三大利率不變，稱政策利率仍將維持低位，直至 QE 計劃結束「很久之後」。歐洲央行還表示，每月 300 億歐元的資產購買規模將至少持續到 9 月份，如有必要將持續更長時間。

年初以來，在美元持續走弱的背景下，歐元兌美元匯率大幅上漲：

『新聞來源／華爾街見聞』