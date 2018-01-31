分析師看亞洲股市 牛市維持已久 將見顯著修正

這波全球股市大漲，亞洲股市在港股的帶領下，表現更勝於全球平均。不過分析師認為，有鑑於漲勢已久、漲幅已高，可能已經到了部分獲利了結的時刻。

據《彭博》報導，多家華爾街金融機構分析師相信，亞股不久後將見到調整。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 認為，未來幾周內恒生指數就會有「顯著」下挫。高盛集團則指出，MSCI 亞太地區 (日本除外) 預計將見到 10% 的跌幅。這兩個指數，目前都處在創紀錄的牛市，已達到 717 天。

由技術及估值指標來看，當前警告信號不斷，多數指標均建議「賣出」，但投資人不願獲利離場。這並非沒有原因。策略師們表示，亞洲地區經濟成長強勁，企業獲利回升，加上相對偏低的本益比，仍足以維持漲勢，甚至在下跌時能吸引一些逢低承接買盤。

也就是說，雖然難免修正，卻還不至於看空。

亞股港股連漲近 2 年（圖表取自彭博）

高盛 Timothy Moe 等人的分析師團隊，在周二的報告中指出，已經有股市過熱的跡象，不過由宏觀及獲利周期分析，市場仍有基本面的良好支撐。高盛說：「我們仍然戰略性看漲，同時認為市場可能回調，因為市場已經漲了這麼久時間。」

香港恒生指數周三 (31 日) 一度下挫 0.9%，但隨後止跌回升，午盤出現 0.4% 的漲幅。其他亞洲也扭轉了早盤的跌勢，預計亞太指數有望出現 6 年來最佳的 1 月份表現。

交銀國際首席策略師洪灝在報告指出，市場情緒如此樂觀，交易員短期內應該抱持謹慎，港股及陸股近日的回調風險正在上升。